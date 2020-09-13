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Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor

Akar: "18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor."
 13 Eylül 2020 15:19
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Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta AA'nın sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, "18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Akar, Yunanistan'ın gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakması gerektiğini belirtti.

"BIZ DİYALOGDAN YANAYIZ"

"Biz diyalogdan yanayız." diyen Akar, "Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok" dedi.

"Yunan halkının Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması lazım"

"Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım." ifadelerini kullanan Akar, "Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım" şeklinde konuştu.

Akar, "Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti ile ilgili olarak Bakan Akar, "Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder" ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS GEMİSİNİN FAALİYETLERİ

Bakan Akar, Oruç Reis gemisinin faaliyetleri ile ilgili de "Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

NATO'DAKİ GÖRÜŞMELER

NATO'daki görüşmeleri de değerlendiren Akar, "Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz." diyerek, "Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz" şeklinde konuştu.

"MACRON'UN İFADELERİ VE BENZER SÖYLEMLER FİTNE ÇALIŞMASIDIR"

Bakan Akar, Macron'un ifadeleri ve benzer söylemlerin fitne çalışması olduğunu belirterek, "Bu fitne çalışmalarının da asil milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur" ifadesini kullandı.

ABD'NİN GÜNEY KIBRIS'A SİLAH AMBARGOSUNU KISMEN KALDIRMASI

ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırması ile ilgili Bakan Akar, "Bizi barışa, çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek. Müttefiklik ruhuna yakışmaz" dedi.

Akar, "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

"2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz." ifadelerini kullanan Akar, "Libyalı kardeşlerimizin kendi birlik ve bütünlükleri, güvenlikleri için gerekli olan düzenli ordu kurmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Bakan Akar, "Birçok ülke ve kurum maalesef buradaki haksızlığa, Hafter grubunun saldırılarına karşı sessiz kalıyor" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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