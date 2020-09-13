Kaçak ağaç kesen vatandaş fotokapana yakalandı
Bursa'da ormanda kaçak ağaç keserken fotokapanla görüntülenen kişi hakkında işlem başlatıldı.
|13 Eylül 2020 15:53
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Bursa'da ormanda kaçak ağaç keserken fotokapanla görüntülenen kişi hakkında işlem başlatıldı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ormanda kaçak ağaç kesen bir kişi, ormanları gözetlemek üzere yerleştirilen fotokapana yakalandı.
Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapanlarla ormanların 7 gün 24 saat gözetlendiği bildirildi.
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