1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti sırasında ismini verdiği 'Boran' isimli labrador cinsi köpek ve Gemlik ırkı 'Yağızkan' isimli tay, zorlu eğitim sürecinden geçiyor. Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Boran, narkotik madde arama köpeği olacak, Yağızkan ise Ankara'daki 'A' tipi devlet törenlerinde görev alacak.
 13 Eylül 2020 15:55
Yazdır
İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri inşaatının başlama törenine katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi alırken, yetkililer de köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan buradaki labrador cinsi köpeğe 'Boran' ismini verdi. Erdoğan ayrıca yine Gemlik'te Tay Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti ve buradaki Gemlik ırkı bir taya da 'Yağızkan' ismini verdi.

'BORAN NARKOTİK MADDE ARAMA KÖPEĞİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Boran' ismini verdiği yavru köpek, narkotik madde arama köpeği seçildi. Boran, narkotik madde arama parkurlarında zorlu eğitim sürecinden geçiyor.

'YAĞIZKAN, 'A' TİPİ DEVLET TÖRENLERİNDE GÖREV ALACAK'

Yine Erdoğan tarafından isim verilen Gemlik ırkı 'Yağızkan' isimli tay da eğitim sürecinden geçiyor. Yağızkan, 4 yıllık eğitim sürecinin ardından Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi'ne sevk edilip, Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet törenlerinde görev alacak.

'BORAN, 20-24 AY EĞİTİM GÖRECEK'

Boran'ın zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini dile getiren Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Melih Sayın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Temmuz 2020 tarihinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ziyareti esnasında Boran ismini verdiği Labrador cinsi yavru köpeğimiz, narkotik madde arama köpeği olmak için zorlu bir eğitim sürecinden geçmektedir" dedi. Narkotik Madde Arama Köpeği Eğitim Takımı Takım Komutanı Astsubay Üstçavuş Özer Aydın ise "Boran isimli köpeğimiz, sosyalizasyon, itaat ve ihtisas eğitimi olmak üzere 20-24 ay süre zarfında eğitilip kıtaya sevk edilecektir" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA GÖREV ALACAK'

At Üretim ve Bakım Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ali Usul, Yağızkan'ın 4 yaşına kadar eğitim aldıktan sonra Ankara'daki devlet törenlerinde görev alacağını belirtti. Usul, "1999 yılında başlayan çalışmalar neticesinde binicilik faaliyetlerinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak, yüksek nitelikli ve milli bir at ırkı oluşturmak amacıyla 2001 yılından itibaren Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde Gemlik Atı yetiştiriciliğine başlanmıştır. Türk Patent Enstitüsü tarafından 13 Ocak 2002 yılından itibaren geçerli olmak üzere coğrafi işaret belgesi tescil edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 18 Temmuz 2020 tarihinde birliğimize yapmış olduğu ziyarette Gemlik ırkı bir tayımıza 'Yağızkan' adını vermiştir. Tayımızın bakım ve beslenmesi Mehmetçiklerimiz vasıtasıyla icra edilmekte olup, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tımarı yapılmakta, aşı, ilaç ve tedavi uygulamaları birliğimizde yer alan Hayvan Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde askeri veteriner hekimlerce yapılmaktadır. Yağızkan isimli tayımıza insana alıştırma ve itaat, başlangıç, tay geliştirme ve tay temel eğitimleri verilmekte olup, tayımız 4 yaşına kadar olan eğitimlerini tamamlamasının ardından Ankara'da bulunan Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi'ne sevk edilecek olup, burada Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet törenlerinde ve at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışmalarda görev alacaktır" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor
13 Eylül 2020 14:29		 İki ilden yeni karantina haberleri geldi
13 Eylül 2020 14:03
E-Scooter Yönetmeliği için ilk adım atıldı
13 Eylül 2020 13:25		 'Rehber Koruyucu Ailelik' uygulaması başlatılıyor
13 Eylül 2020 12:24
Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni virüs kısıtlamaları
13 Eylül 2020 10:25		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Eylül 2020 20:30
EBA TV'yi izleyemeyen 77 çocuğun sorunu çözüldü
12 Eylül 2020 19:25		 Koronalı hastaların komşularına SMS sistemi oluşturuldu
12 Eylül 2020 18:38
Bakırköy Kaymakamlığı otoparkına sahra hastanesi kuruluyor
12 Eylül 2020 18:01		 Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
12 Eylül 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - 'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'16:41 - Grip aşısı vurulmak isteyenler aylar öncesinden sıraya girdi16:39 - 'Deniz suyu sıcaklığındaki artış, fırtına ve selleri tetikliyor'16:37 - Prof. Dr. Necmettin Ünal: Salgın pik seviyesinde16:33 - AK Parti'li Demirbağ'dan tepki çeken sözler: İhanet-19 virüsü var16:28 - Üsküdar'da, polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
16:21 - Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı bile şoke etti16:18 - Bakan Akar'dan silah istedi16:14 - Pandemi sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor16:10 - Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü16:06 - Mehmetçikten duygulandıran hareket16:00 - Plazma bağışınla insanlık kazanacak
15:58 - Prof. Dr. Terekeci: Vatanını seven tedbirlere uyar15:55 - İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor15:53 - Kaçak ağaç kesen vatandaş fotokapana yakalandı15:47 - İkinci el araç fiyatları ikiye katlandı15:19 - Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor
15:14 - Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Recep Tekin: Bu ay grip ve korona çok karışacak. Temel fark solunum sıkıntısı
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küçük 3
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
masterchef 1
kırmızı oda 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
dişçi korkusu 1
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 1
iyi 1
hasan can kaya 1
milan skoda 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam