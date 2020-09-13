1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemi sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor

Son zamanların yeni alternatif aracı olan elektrikli bisiklet şehir içinde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Trafik derdini büyük ölçüde kaldıran bu araçların kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Özel bir motor firmasında Servis Müdürü olarak görev yapan Remzi Ater, "Pandemiden dolayı insanlar toplu taşımayı çok fazla tercih etmediğinden elektrikli bisiklete yöneldiler" dedi.
 13 Eylül 2020 16:14
Yazdır
Pandemi sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor

"PANDEMİDEN DOLAYI İNSANLAR BUNLARA YÖNELDİ"

Elektrikli bisikletlerin tercih edilmesindeki en büyük nedenleri sıralayan Remzi Ater, "Vergiden muaf, sigorta yapmak zorunda değiller, araba ehliyeti ile kullanabiliyorlar. En önemli neden ise pandemiden dolayı toplu taşıma tercih etmek istemeyenler kısa sürede gideceği yere ulaşmak istiyorlar" diye konuştu. Fiyatların da arttığını söyleyen Ater, "Biliyorsunuz arz talep meselesi. Talep arttıkça fiyatlar da ona göre yükseldi. Çeşitler çoğaldı. Şu anda bayisi olduğumuz firmanın pandemiden sonra en az 10-15 modeli daha çıktı. 1 haftada 2 kere zam yedi motorlar. Rağbet çok olunca tabii sonuç kaçınılmaz" dedi.

"35 LİRALIK ELEKTRİK YAKITI İLE 1 AY BOYUNCA İŞLERİNE GİDİP GELEBİLİYORLAR"

"İnsanların tercih etmesinin en büyük sebebi daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabiliyorlar. " diyen Remzi Ater, şöyle konuştu:

"Örneğin aylık 30-35 liralık bir elektrik yakıtı ile insanlar 1 ay boyunca işlerine gidip gelebiliyorlar. Bu kadar uygun fiyatlar yani. Satış fiyatları ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Pandemiden önce en düşük 4 bin TL'den başlıyordu. Nereden baksanız her modelde bin TL civarında oynamalar oldu. Pandemiden sonra satışlarda yüzde 25 artış oldu diyebilirim. Çünkü insanlar gerçekten kullanıyorlar. Daha önceden keyif için aldıkları araçları şu anda ihtiyaç olduğu için alıyorlar. Yani daha önceden 'Ben bunu alayım yazlıkta kullanırım, pazar günleri sağa sola giderim' diyen kişiler şu an işe gidip gelmek için kullanıyorlar. Metrobüsler otobüsler hep dolu. İnsanlar virüsten korktuğu için, tedbir almak istedikleri için böyle bir yola başvuruyorlar. Daha önce hiç kullanmayan, öğrenmek isteyen, merak eden çok fazla kişi geliyor. Bu sıralar hele de pandemiden sonra daha da arttı."

"PANDEMİDEN SONRA BUNU KULLANMAYA BAŞLADIM"

Pandemi sürecinden sonra elektrikli bisiklet kullanmaya başladığını söyleyen İlknur Atamer, "Pandemiden sonra başladım. Yeni aldım zaten bakımlarına getirdim şimdi de. Yani minibüse falan binmek istemiyorum. Araç kullanmak istemiyorum. Virüsten dolayı korku var. Araba ehliyetim de var. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Araba ehliyetiyle kullanabiliyorum. Sigorta zorunluluğu yok. Benim için ideal çok hız da yapmıyor zaten. İstediğim yere istediğim şekilde gidebiliyorum" diye konuştu.

Bir başka elektrikli bisiklet kullanıcısı ise, "Tercih etme sebebim benzin yok, yakıt yok, vergi yok, sigorta yok, rahat ve kullanışlı. Trafik yoğunluğu da arttı. Aracım olmadığında da virüs korkusundan otobüse binemiyordum. O yüzden de elektrikliyi tercih ettim" şeklinde konuştu.

Altay Taşdelen ise, "Ben yeni başladım kullanmaya. Pandemiden dolayı. Araba ehliyeti ile de kullanılıyormuş. Minibüse otobüse binmemek için aldım. Bayağı iyi, memnunum. 50 TL bile tutmuyor şarja taktığımız zaman. Konforlu gayet" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin verileri yerli teknolojiye emanet
12 Eylül 2020 22:40		 e-Belge sayesinde 2,8 milyar lira tasarruf
12 Eylül 2020 22:38
Bakan Pakdemirli'den 'uluslararası ticaret' mesajı
12 Eylül 2020 17:19		 Beton delici 'Minyatür Bomba'nın İHA'lara da entegre edilmesi planlanıyor
12 Eylül 2020 11:13
Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor
12 Eylül 2020 10:52		 Yerli metro raylara iniyor
12 Eylül 2020 09:30
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
12 Eylül 2020 09:15		 'V' şeklinde çıkışın resmini çizdik
12 Eylül 2020 07:59
Kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşti
11 Eylül 2020 11:19		 '12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu'
11 Eylül 2020 10:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - 'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'16:41 - Grip aşısı vurulmak isteyenler aylar öncesinden sıraya girdi16:39 - 'Deniz suyu sıcaklığındaki artış, fırtına ve selleri tetikliyor'16:37 - Prof. Dr. Necmettin Ünal: Salgın pik seviyesinde16:33 - AK Parti'li Demirbağ'dan tepki çeken sözler: İhanet-19 virüsü var16:28 - Üsküdar'da, polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
16:21 - Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı bile şoke etti16:18 - Bakan Akar'dan silah istedi16:14 - Pandemi sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor16:10 - Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü16:06 - Mehmetçikten duygulandıran hareket16:00 - Plazma bağışınla insanlık kazanacak
15:58 - Prof. Dr. Terekeci: Vatanını seven tedbirlere uyar15:55 - İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor15:53 - Kaçak ağaç kesen vatandaş fotokapana yakalandı15:47 - İkinci el araç fiyatları ikiye katlandı15:19 - Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor
15:14 - Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Recep Tekin: Bu ay grip ve korona çok karışacak. Temel fark solunum sıkıntısı
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enner valencia 1
alexander sorloth 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
vedat muriqi 1
ismail kartal 1
ilistir 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
dişçi korkusu 1
tecavüzcü coşkun 2
caner erkin 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam