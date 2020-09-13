Bakan Akar'dan silah istedi
|13 Eylül 2020 16:18
|Yazdır
Beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Antalya'nın Kaş ilçesini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı programın ardından Kaş Limanı'nda yürürken Çiğdem Demiryalçın adlı vatandaşla karşılaştı.
"POLİS EŞİ OLARAK SİLAHIM İYİDİR"
Bakan Hulusi Akar'ın yanına gelen Demiryalçın, bir istekte bulundu. Demiryalçın, "15 Temmuz gecesi elimde ekmek bıçağıyla bu meydanda sabaha kadar durdum. Şu anda şu karşıdakilere karşı sizden bana bir silah vermenizi istiyorum. Polis eşi olarak silahım iyidir. Cumhurbaşkanımıza buradan selam söylüyorum ve ellerinden öpüyorum. Sizin gibi Cumhurbaşkanım olduğundan dolayı çok gururluyum. İyi ki varsınız Allah başımızdan eksik etmesin. Bakanımızı İstanbul'dan kendisini tanıyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'
13 Eylül 2020 16:51
|Grip aşısı vurulmak isteyenler aylar öncesinden sıraya girdi
13 Eylül 2020 16:41
|Prof. Dr. Necmettin Ünal: Salgın pik seviyesinde
13 Eylül 2020 16:37
|Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı bile şoke etti
13 Eylül 2020 16:21
|Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü
13 Eylül 2020 16:10
|Mehmetçikten duygulandıran hareket
13 Eylül 2020 16:06
|Prof. Dr. Terekeci: Vatanını seven tedbirlere uyar
13 Eylül 2020 15:58
|Kaçak ağaç kesen vatandaş fotokapana yakalandı
13 Eylül 2020 15:53
|Kimliğini unutan öğrencinin imdadına jandarma yetişti
13 Eylül 2020 15:14
|Tüm virüs hastalarına Favipiravir ilacının yerli sentezi veriliyor
13 Eylül 2020 14:40