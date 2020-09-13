Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı bile şoke etti
|13 Eylül 2020 16:21
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Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı.
Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.
Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu.
Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.
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