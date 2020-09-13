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AK Parti'li Demirbağ'dan tepki çeken sözler: İhanet-19 virüsü var

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, katıldığı bir programda Elazığlı vatandaşların deprem ve korona salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter'da açtıkları "SahipsizElazığ" kampanyasına tepki göstererek, "Kovid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında" dedi. Demirbağ'ın bu sözleri vatandaşların tepkisini çekti.
 13 Eylül 2020 16:33
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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kanal Fırat'ta katıldığı programda Twitter'da "Elazığ'ın sahibi yok" şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Demirbağ, "Sahibi Allahtır, Tayyip Erdoğan'dır, devlettir. 'Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok. Kampanyayı başlatanların kan tahlilini yaptırmak lazım. Kovid-19 değil 'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında" dedi.

Demirbağ, Elazığ'daki bir yerel televizyon olan Kanal Fırat'ta katıldığı programda Elazığ depremi ve koronavirüs salgınından mağdur olan vatandaşların başlattığı #SahipsizElazığ hastag'lı kampanya ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti.

"GİTSİN KAN TAHLİLİ YAPTIRSINLAR"

"Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok" diyerek sözlerine başlayan Demirbağ, şöyle devam etti: "Tabii ki sahibi var Elazığ'ın. Tayyip Erdoğan var, Allah'tan sonra. Biz varız. Ne demektir? Haşa, ben utanıyorum 'biz varız' derken. Sahibi Allah'tır, Tayyip Erdoğan'dır, devlettir. 'Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok. Gitsin kan tahlilini yaptırsınlar. O kadar ucuz değil, araştıracak. Gafletten gelmiş paylaşmışsa bir şey demiyorum. Kampanyayı başlatanların kan tahlilini yaptırmak lazım. Kovid-19 değil 'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında."

"SEN SEÇİYORSUN, SEÇME O ZAMAN"

Demirbağ, sözlerinin devamında "Seçimden 3 ay sonra başladılar 'Elazığ'ın sahibi yok' diye. Sen seçiyorsun, seçme o zaman" dedi.
Memurlar.Net
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