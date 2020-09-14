60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, haftalık ders programı yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.06.2020 tarihli ve 7259041 sayılı yazıları ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığının 2020/8 nolu genelgesine göre; Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarihli ve 7516992 sayılı yazıları ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 19531 sayılı yazısı ile kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, 2020/8 sayılı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılmışlardır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Genelgesi uyarınca, Covid-19 pandemisinin yayılımının en aza indirilmesi ve Bakanlığımız personelinin sağlığının korunması için Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından; dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma ve idari izinlere ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve 11533983 yazıları ekinde "Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasları" yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslarının "İdari izin" başlıklı 7. maddesinde aşağıdaki açıklamalar bulunmaktadır.

"İdari izin

MADDE 7- (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

c)Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

idari izinli sayılacaktır."

Yine söz konusu esasların "Dönüşümlü çalışma" başlıklı 5. maddesi 3.fıkrasındaki;

"(3) Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir."

açıklamalarıyla,

"Uzaktan çalışma" başlıklı 6. maddesi 1.fıkrasındaki;

"(1) Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür."

açıklamalarıyla,

"Uygulamaya ilişkin diğer hususlar" başlıklı 8. maddesindeki;

"(1) Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

(2) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmi e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.

(8) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamaz.

(9) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

(10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır."

Açıklamalarıyla, uzaktan çalışma kapsamındaki idari izinli sayılan personel, mücbir sebeplere bağlı olarak amirlerinin izni dışında görev mahalli dışına çıkmayacaktır. Hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır. İdare ile arasında belirlenen gerekli iletişim ve bilişim kanallarını (doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmi e-posta adreslerini) sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.

Ayrıca Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslarının "Uygulamaya ilişkin diğer hususlar" başlıklı 8. maddesindeki "Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir." açıklamasına istinaden de 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, öğretmen ihtiyacı doğurmamak adına haftalık ders programı yapılarak, uzaktan eğitimle ders yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5 maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur." hükmünün de dikkate alınarak 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerin pandemiden dolayı ortaya çıkabilecek sorunlardan dolayı sağlığını korumak amacıyla yüz yüze eğitim yapan sınıflardan ders verilmemesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR