Grip aşısı vurulmak isteyenler aylar öncesinden sıraya girdi
|13 Eylül 2020 16:41
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Bursa'da bu yıl grip aşısına büyük talep var. Ekim ayında gelecek aşılar için vatandaşlar aylar öncesinden sıraya girdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs bu yıl grip aşısına talebin artmasına sebep oldu. Bu yıl gripten korkan veya korona virüse iyi geleceğini düşünen vatandaşlar, grip ve zatürre aşısı olmak için eczanelerde adlarını şimdiden listeye yazdırdı. Eczacılar, aşırı talep üzerine dükkanlarının camlarına, "Grip aşısı bize gelmemiştir. Ekim ve kasım aylarında dağıtımı olacaktır" yazısı astı.
Yoğun taleple karşılaşan eczacılar, aşı vurulmak isteyenleri sıraya aldı. Eczacılarda yüzlerce kişilik listeler oluşurken, vatandaşlar grip aşısının bir an önce gelmesini bekliyor.
Bursa'da eczacılık yapan Oryal Kahraman, "Korona virüs salgını dolayısıyla aşılara müthiş rağbet oldu. Zamanında aşı yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye tereddüt eden kişiler, artık aşı olmak için koşuşturuyor. Şimdiye kadar grip aşılarının Türkiye'ye ithal edilip dağıtılması lazımdı. Bütün virüsler akciğer hedeflidir. Grip aşısı akciğere ve solunum yollarına yönelik bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. O bağışıklık sitemiyle dolaylı olarak korona virüse direnç sağlanıyor. Zatürre aşısını risk taşıyan gruplar, KOAH hastaları ve üst solunum yolu hastalıkları olanların yaptırmasında büyük fayda var. Aşıya büyük talep var, elimizde aşı olmadığı için gelen vatandaşları liste yaparak sıraya alıyoruz. İnşallah yeteri kadar aşı verilir, biz de isteyen herkese veririz" dedi.
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