Covid-19 yasağına rağmen 16 kişi kumar oynarken yakalandı
|13 Eylül 2020 17:35
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Kırıkkale'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri, korona virüs salgınını hiçe sayan 16 kişi hakkında işlem başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 607. Sokak'ta ruhsatsız olduğu öğrenilen bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 16.00 sıralarında savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, kimlik kontrolü ve idari işlem için emniyete götürüldü. Burada 16 kişi hakkında ye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi, serbest bırakıldı.
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