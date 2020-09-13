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Okul idarecileri, öğrenciler için okulun yanına sera kuruldu

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu idarecileri, öğrencilerine iyi tarım ve organik tarım eğitimi vermek için Samsun Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Bunun üzerine okulun yanında bulunan 200 metrekare alana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından sera kuruldu.
 13 Eylül 2020 17:36
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Okul idarecileri, öğrenciler için okulun yanına sera kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin iyi tarım ve organik tarım eğitimi alması için okulun yanına sera kurdu.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu idarecileri, öğrencilerine iyi tarım ve organik tarım eğitimi vermek için Samsun Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Bunun üzerine okulun yanında bulunan 200 metrekare alana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından sera kuruldu. Baruthane Ortaokuluna verilen sera desteği ile öğrenciler yetiştirdikleri ürünlerin ilk mahsulünü toplamaya başladı. Gotik yapılı çatı sularını toplayan örnek bir sera kuran büyükşehir belediyesi öğrencilerin tarım derslerini uygulamalı yapabilmesine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür eden Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, "Öğrencilere 21'nci yüzyıl yaşam becerileri kazandırmak gibi bir vizyonumuz var. Bunun için hem amirlerimizin hem de büyükşehir belediyemizin desteğiyle okulumuzun yanında atıl bulunan alanda modern bir sera planladık ve yapımını gerçekleştirdik. Üreten ve ürettiklerinin nasıl aşamalardan geçtiğini görebilecek potansiyeli öğrencilerde oluşturmak istiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza maddi ve manevi desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öğrencileri toprakla buluşturduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin tarım derslerini uygulamalı olarak gerçekleştirmesi için Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairemiz, Baruthane Ortaokuluna sera desteği sağladı. Çocuklarımız yetiştirdikleri ürünlerin ilk mahsulünü aldılar. Bu serada hem öğrencilerimiz toprakla buluşuyor hem de yetiştirdikleri ürünlerin nasıl evrelerden geçtiklerini görüyorlar. Okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz bizi ziyaret ederek serada yetiştirdikleri ürünlerden hediye ettiler. Kendilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederiz."
İhlas Haber Ajansı
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