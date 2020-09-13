Orman ekipleri, yangın için 7 km hortum çekmiş
|13 Eylül 2020 17:44
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Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlarİlçeye bağlı Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiindeki ormanlık alanda 8 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi.Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. Yangın, beşinci gününde kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına alan fedakar 'kahramanlara' teşekkür etti.
Paylaşımda, "Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar. Orman vatandır" denildi.
Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize.#Adana #Pozantıda arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 KM uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına alan fedakar kahramanlar...Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 13, 2020
Vatan size minnettar.👏#OrmanVatandır pic.twitter.com/6vvOGifPwS
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