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Bakanlık uyardı, Engin Altan Düzyatan feshetti

Pakistanlı Blue World City projesinin marka elçisi olan Engin Altan Düzyatan, İçişleri Bakanlığı'nın şirketin yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini bildirmesi üzerine, şirketle yaptığı anlaşmayı feshetti.
 13 Eylül 2020 17:54
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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz hafta Pakistan'da önemli bir markayla işbirliği yapmıştı. Pakistan'da oldukça beğenilen dizinin Ertuğrul Gazi rolünü canlandıran oyuncusu Düzyatan, Pakistanlı Blue World City şirketi ile anlaşmış, projelerin marka elçisi olmuştu. İşte o anlaşma Düzyatan tarafından iptal edildi. Düzyatan'ın Pakistanlı emlak şirketi Blue World City ile olan anlaşmasının iptali ise Türkiye tarafından gelen bir uyarı ile yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Blue World City'nin Pakistan'da yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini ve Rawalpindi Eyaleti Kalkınma Otoritesi'nin (Rawalpindi Development Authority) halihazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirleyerek Düzyatan'ı bilgilendirildi. Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre Engin Altan Düzyatan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen raporların ardından Blue World City ile yaptığı anlaşmadan çekildi.
Dünya
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