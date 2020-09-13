Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı.
|13 Eylül 2020 18:04
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FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Çetin K'nin kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlünün polislikten ihraç edildiği ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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