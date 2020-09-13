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Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi
 13 Eylül 2020 18:43
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Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki temaslarını tamamlamasının ardından Lefkoşa'ya geçti.

Bakan Akar ve komutanlar, KKTC'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.
Anadolu Ajansı
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