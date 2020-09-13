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Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

>ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 15 kadar akrobasi pilotunun katıldığı hava gösterileri heyecanlı anlar yaşattı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz ve merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan gösterilerde pilotlar yaptığı dumanlı manevra hareketleriyle büyük beğeni topladı.
 13 Eylül 2020 18:46
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ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 15 kadar akrobasi pilotunun katıldığı hava gösterileri heyecanlı anlar yaşattı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz ve merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan gösterilerde pilotlar yaptığı dumanlı manevra hareketleriyle büyük beğeni topladı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 5'inci kez hava gösterileri düzenledi. Geçen yıllarda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği gösteriler bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapılırken, 10 kamera ile merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gösterilerde Türk Hava Kuvvetleri 201'inci filo paraşüt atlayışının yanı sıra İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ile Lee Proudfoot, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı?na bağlı S-70 sikorsky helikopterleri, Mor Menekşe isimli akrobasi uçağıyla Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü?ne bağlı 3 helikopter yer aldı. Gösterilerin finalini ise Solotürk yaptı. Ayrıca M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi, envanterinde bulunan DC-3 Turkish Delight, Mustang P-51D Ferocious Frankie, T-6 G Texan Happy Hour, Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.

GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, önceki gün 'Pars' adını verdiklerini erkek bebeğini dünyaya getirdiği için bu yılki gösterilerde yer almadı. Yine Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi de büyük beğeni topladı.

TORUNU İÇİN KALP ÇİZDİ

Havada yaptığı zor manevralarla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Öztürk, torunu Pars için dumanlı manevrayla kalp şekli çizdi. Pandemi dönemine rağmen gösterileri de seyircisiz de olsa yaptıklarını ifade eden Ali İsmet Öztürk, "Çok güzel bir uçuş oldu. Hava da sıcak, 32 derece gibi bir ısı vardı ama mor menekşe çok güzel performans veriyor. Sıcak havalarda performansın daha düşük olması beklenir. Aynı zamanda sıcak hava beni de çok etkiliyor. O sebeple sıcak hava uçuşları bir hayli zor oluyor. Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5'inci defa düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99'u pandemi sebebi ile iptal olmuşken, burada bu şekilde bir organizasyon yapmak mümkün oldu. Ayrıca ben iki gün önce dede oldum, o yüzden havada çizdiğim kalbi bugün Pars için yaptım" dedi.

FİNALİ SOLOTÜRK YAPTI

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi?nde bu yıl 5'incisi düzenlenen hava gösterilerinin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Solotürk yaptı. Solotürk?ün havadaki müthiş gösterisi büyük beğeni topladı.
DHA
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