Tapu İl Müdürlüğü'ne giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
|13 Eylül 2020 19:03
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TOKAT Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne hırsızlık amacıyla giren ve daha önceden de sabıkası bulunan Ö.P. (37) polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay sabah saatlerinde, Büyükbeybağı Mahallesinde bulunan Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğün'de yaşandı. Binanın arka kapısını zorlayarak açan Ö.P. isimli şahıs binaya girdi. Şüpheli Ö.P. bina içerisinde bulunan odalardaki bilgisayarların hard disklerini sökmeye başladı. İl müdürlüğünde çalışan görevliler tarafından fark edilen Ö.P. hırsızlık yaptığı fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheli Ö.P. binanın arka kapısından kaçtı. İl müdürlüğüne yakın bir eve giren şüpheli Ö.P. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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