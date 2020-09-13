1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay, Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

Türk Kızılay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderdi.
 13 Eylül 2020 19:33
Yazdır
Türk Kızılay, Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

Türk Kızılay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderdi.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi, fırtınanın yaşandığı 13 kırsal mahalledeki çadırlarda ikamet eden 2 bin 600 kişiye kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, Türk Kızılay ekiplerinin her an hazır olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çadır ve battaniye ihtiyaçları için Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak önderliğinde AFAD'ın, iaşe ihtiyaçları için de Türk Kızılay'ın görevlendirildiğini aktaran Ateş, Kızılay Genel Merkezi, Ankara Büyükşehir, Polatlı ve Mamak belediyelerinin desteğiyle çadırlarda kalanların iki günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün öğleden sonra toz fırtınası çıkmış, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar zarar görmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Alışveriş kartlarının kaybolduğu' iddialarına yalanlama
13 Eylül 2020 20:17		 TCDD Taşımacılık AŞ'de mülakatların yapılması istendi
12 Eylül 2020 21:00
Sağlık Sen'in açtığı davada, ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin önemli karar
11 Eylül 2020 19:46		 Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı
10 Eylül 2020 23:59
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
09 Eylül 2020 22:23		 Virüsten ölümlerin azaltılması için sokağa çıkma yasağı önerisi
09 Eylül 2020 14:20
Tarım'da görevde yükselme süreci başlıyor
09 Eylül 2020 13:16		 Türk-İş'ten virüs nedeniyle karantinada olan işçi için yasal düzenleme talebi
08 Eylül 2020 18:17
Ağustos'ta 41 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
08 Eylül 2020 15:44		 İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı
08 Eylül 2020 13:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Kadınlara istismarda bulunan 'sahte hoca' tutuklandı21:33 - CHP'den Hükümete: Haklı davalarımızda taviz vermeyin21:28 - Hidiv Kasrı'nda 'izinsiz kazı' iddiası21:21 - Karantinası binmeden evden çıktı, KYK yurduna yerleştirildi21:20 - Yasak doğum günü partisi pahalıya patladı20:47 - Konya'ya şehit ateşi düştü
20:35 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu sınırda yakalandı20:32 - 'Kendimiz nefes alamazken hastalara nefes olmaya çalıştık'20:29 - Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak20:18 - Hakkari'den acı haber: Bir astsubayımız şehit oldu20:17 - 'Alışveriş kartlarının kaybolduğu' iddialarına yalanlama19:36 - Vaka sayısı bugün de 1500'ün üstünde
19:33 - Türk Kızılay, Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı19:04 - Meteorolojiden 12 ilimiz için sağanak uyarısı19:03 - Tapu İl Müdürlüğü'ne giren hırsızlık şüphelisi yakalandı18:56 - Ankara'da kadın sürücü ile kamyon şoförü kavga etti18:53 - Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı
18:46 - Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Recep Tekin: Bu ay grip ve korona çok karışacak. Temel fark solunum sıkıntısı
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
İşte uzaktan eğitime dair kararını açıklayan 107 Üniversite
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
Vaka sayısı bugün de 1500'ün üstünde
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
İkinci el araç fiyatları ikiye katlandı
KPSS alan bilgisi oturumları tamamlandı
Müteahhitler faiz artışına set çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs insan yapımı 1
dişçi korkusu 1
alexander sorloth 1
vedat muriqi 1
gökhan gönül 1
tecavüzcü coşkun 2
milan skoda 1
hiç havamda değilim 1
küçük şeyler 1
ismail kartal 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam