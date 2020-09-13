Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası
Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.
|13 Eylül 2020 21:44
|Yazdır
Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce nikah törenleri, cami, restoran, kafeler, düğün salonları, çay bahçeleri, pazar yerleri ve toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 522 noktada denetim yapıldı.
Emniyet ve jandarma ekipleri de ticari taksilerle toplu ulaşım araçlarında denetleme gerçekleştirdi.
Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karantinası binmeden evden çıktı, KYK yurduna yerleştirildi
13 Eylül 2020 21:21
|İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor
13 Eylül 2020 15:55
|Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor
13 Eylül 2020 14:29
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
13 Eylül 2020 14:03
|E-Scooter Yönetmeliği için ilk adım atıldı
13 Eylül 2020 13:25
|'Rehber Koruyucu Ailelik' uygulaması başlatılıyor
13 Eylül 2020 12:24
|Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni virüs kısıtlamaları
13 Eylül 2020 10:25
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Eylül 2020 20:30
|EBA TV'yi izleyemeyen 77 çocuğun sorunu çözüldü
12 Eylül 2020 19:25
|Koronalı hastaların komşularına SMS sistemi oluşturuldu
12 Eylül 2020 18:38