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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
 13 Eylül 2020 22:31
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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Eylül'de kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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