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Akaryakıt istasyonunu denetleyen gelir uzmanına saldırı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'nın Amasya'daki bir akaryakıt istasyonunda vergi denetimi yaptığı esnada saldırıya uğramasına tepki gösterdi.
 13 Eylül 2020 22:52
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Akaryakıt istasyonunu denetleyen gelir uzmanına saldırı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'nın Amasya'daki bir akaryakıt istasyonunda vergi denetimi yaptığı esnada saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Kanunlara ve insan haklarına saygılı, vergisini son kuruşuna kadar veren tüm bayilerimiz adına medyaya yansıyan bu olayı en şiddetli şekilde kınıyor, olayın yargıya intikalini takiben çıkacak karara güvenimizin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu vesileyle akaryakıtta vergi kaynaklı kaçakçılığın ülkemizde ulaştığı boyutun artık ne yazık ki şiddete yöneldiği ve sorumluluğunu yerine getiren kamu görevlilerine karşı dahi tehdit oluşturduğu gerçeğini görmekteyiz. Bazı akaryakıt dağıtım firmaları tarafından sıradan bir uygulama haline gelen akaryakıtta vergi kaçakçılığının kesin çözümü, akaryakıttaki yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenerek, akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e çekilmesidir. İlk defa sendikamızca geliştirilen ve dile getirilen, daha sonra sektördeki diğer STK, oyuncu ve değerli vergi uzmanlarınca da kabul görmeye başlayan bu çözümümüzle akaryakıt fiyatlarında tüketici yönünde herhangi bir fiyat değişimi olmayacaktır. Buna rağmen devletin tahsil kabiliyetinden yoksun kaldığı milyarlarca lira zaman içinde devlet kasasına yeniden girmeye başlayacaktır. Sendikamızın bu savını yaklaşık 4 yıldır dile getirmesi ve ısrarcı olması bunun yegane çözüm olmasından kaynaklanmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan tespitlerde, akaryakıtta sahte fatura yoluyla vergi kaçakçılığının geçen yılki bilançosunun 5 milyar lirayı geçtiği belirtildi. EPGİS olarak bizler de bu miktarda bir kaybın olduğu bilgisini geçmişte yaptığımız basın açıklamalarında paylaşmıştık. Akaryakıt piyasasında vergi kaçakçılığı, neden olduğu haksız fiyat rekabeti nedeniyle de sektörde bozucu etki göstermekte, vergisini vererek ticaretini sürdüren basiretli akaryakıt bayilerinin rekabette geri düşmesine neden olmaktadır. Kaçırdığı vergi miktarını fiyat düşürmekte kullanan diğer bayiler bu sayede kuvvetlenmekte ve çoğalmakta, bu durum ne yazık ki düzenleyici kararlar üzerinde dahi etkiler oluşturmaktadır. Neden olduğu vergi kayıpları ve sektördeki etkileri nedeniyle vergi düzenlemesinin artık ülkemiz ve sektörümüz için zamanının geldiğini düşünüyor, bu vesileyle Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'ya yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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