Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|13 Eylül 2020 23:23
|Yazdır
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Belediye Başkanı Bayındır, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre, yeni tip korona virüs testim pozitif çıkmıştır. An itibariyle sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla" bilgisini paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar
13 Eylül 2020 23:00
|38 yıl boş kalan tarla devlet desteğiyle üretime kazandırıldı
13 Eylül 2020 22:47
|Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
13 Eylül 2020 21:40
|Yasak doğum günü partisi pahalıya patladı
13 Eylül 2020 21:20
|Konya'ya şehit ateşi düştü
13 Eylül 2020 20:47
|Meteorolojiden 12 ilimiz için sağanak uyarısı
13 Eylül 2020 19:04
|Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı
13 Eylül 2020 18:53
|Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti
13 Eylül 2020 18:46
|Kovid-19'un enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı
13 Eylül 2020 18:30
|'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'
13 Eylül 2020 16:51