1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristlerin ölü olara ele geçirildiğini duyurdu.
 13 Eylül 2020 23:30
Yazdır
Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi

Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.

Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun...

Bakanlık'tan yapılan açıklama ise şöyle:

Yıldırım -2 Cilo operasyonu kapsamında, bugün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda, mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda TURUNCU listede yer alan terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan Velat kod adlı Eyyüp Alper olduğu tespit edilmiştir.

Teröristin; 2014 yılında Hakkari/Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı salıdırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise

örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren Nidal kod adlı Ahmet Akman olduğu belirlendi.

Teröristin, 2018 yılında Hakkari/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda Polis Özel Harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğu, 10 Özel Harekat Polisinin yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
13 Eylül 2020 22:31		 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu sınırda yakalandı
13 Eylül 2020 20:35
Hakkari'den acı haber: Bir astsubayımız şehit oldu
13 Eylül 2020 20:18		 Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
13 Eylül 2020 18:04
Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2020 14:57		 Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
13 Eylül 2020 06:55
FETÖ'den aranan emekli binbaşı yakalandı
12 Eylül 2020 22:46		 Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
12 Eylül 2020 21:26
Uşak'taki FETÖ operasyonu hakkında paylaşım yapanlara yasal işlem başlatıldı
12 Eylül 2020 12:34		 Hücrede yakalanan Türkiye sorumlusu serbest kaldı
12 Eylül 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:32 - Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek01:30 - Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek00:43 - Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi00:36 - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti00:28 - Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı00:09 - 'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
00:03 - Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?00:03 - 14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?23:30 - Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi23:23 - Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı23:00 - Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar
22:52 - Akaryakıt istasyonunu denetleyen gelir uzmanına saldırı22:47 - 38 yıl boş kalan tarla devlet desteğiyle üretime kazandırıldı22:45 - KPSS ile atanan 25 zabıta memuru göreve başladı22:34 - Ak Partili Canikli'den Moody's tepki: Sizin derdiniz nedir?22:31 - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
22:16 - Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşürüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?
14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek
Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milan skoda 1
alexander sorloth 1
dişçi korkusu 1
su burcu yazgı coşkun 1
ismail kartal 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
küçük 3
hasan can kaya 1
hiç uğraşamam 1
tecavüzcü coşkun 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam