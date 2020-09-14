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Kişiye özel dediğimiz kadroların yazılı sınavlarına bir kişi girecek!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kişiye özel olduğunu gündeme getirdiğimiz kadroları için bir kişi sınava girmeye hak kazandı.
 14 Eylül 2020 10:12
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Kişiye özel dediğimiz kadroların yazılı sınavlarına bir kişi girecek!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 24 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrosuna yer verildiğini; bir takım öğretim görevlisi ilanlarının Profesör kadrolarını kıskandıracak şekilde "belirli bir adayı" tarif eder şekilde özel şartlarla donatıldığı, bunların bazılarına yalnızca bir kişinin başvurabileceğini görmemek için "KÖR OLMAK" gerektiğini gündeme getirmiştik.

Yazıda ayrıca, öğretim görevlisi kadrolarında yer alan şartlara bakıldığında, özel şartların doğrudan belirli bir adayları tarif ettiğinin ortada olduğunu, sertifika, özel çalışma alanları, sınırlı ders verme tecrübeleri gibi kriterlerle başvuran aday sayısının sınırlandırıldığı, alınması düşünülen kişilerin özgeçmişlerine göre belirlendiğini ifade etmiştik.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından başvuru süresi içerisinde herhangi bir düzeltme yapılmadığından, durum tam da tahmin ettiğimiz gibi yukarıda yer verilen kadroların yazılı sınavlarına birer kişinin girebileceği şekilde ilan edilmiştir. İki öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan bir kısmı ise sertifika ya da özel çalışma koşullarını taşımadığından dolayı elenmiştir. Ön Değerlendirme Sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Diğer taraftan, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosunda yer alan; "Dijital hikaye anlatımı ve okuma becerisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Değerler eğitimi ve drama konusunda iş tecrübesi sahibi olmak." şartının "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasındaki "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmüne aykırı olduğu ve belirli bir adayı tarif ettiği için CİMER'e şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Üniversite tarafından adaya verilen cevap ise gerçekten trajikomiktir.

Cevapta şu ifadelere yer verilmiştir:

".................... başvurunuza dair Rektörlüğümüz tarafından gerekli araştırma yapılmış, edinilen bilgide akademik personel ilanımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak" hazırlandığı tespit edilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz".

Üniversitenin cevabı standart bir cevap metnidir. Üniversiteye kişiye özel şikayeti gelirse böyle üstünkörü bir cevap metni hazırlanarak adayların CİMER başvuruları yanıtlanmaktadır. Üniversitenin "tüm birimlerinin ihtiyaçları" ile Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında yer alan özel şartın ilgisi nedir diye buradan sorsak cevap alabilir miyiz sizce? Sanmıyoruz ki Rektör Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI kamuoyunu tatmin edebilecek cevaplar verebilsin.

Son olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta ilan edilen ve bizimde takdir ettiğimiz "YÖK-Gelecek Projesine" başlamadan evvel üniversitelerdeki çok derinlere kökleşen "Önce Adam Bul-Sonra Onu Tarif Eden Şartlarla İlana Çık" uygulamasının sonlandırılması gerekmektedir! Aksi takdirde, merkezden taşraya çizdiğiniz Gelecek Projelerinin bir anlamı olmayacaktır...
Memurlar.Net - Özel

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