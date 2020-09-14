1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Taksim Toplantıları'nda Atatürk adını kullanmayıp "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullanmasına parti içinden tepki geldi. Muharrem İnce, isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirirken CHP'li milletvekilleri de Kaftancıoğlu'na sözleri nedeniyle sosyal medyadan tepki gösterdi.
 14 Eylül 2020 00:43
Yazdır
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, köşe yazısında internet ortamında düzenlenen toplantıya onur konuğu olarak katılan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığını yazdı. Yılmaz yazısında eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu'na "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" diye sorması üzerine ise CHP'li Kaftancıoğlu, bunun kişisel bir tercih olduğunu ve isimlerin belirli alışkanlıklarla kategorize edilmesine karşı olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Kaftancıoğlu'na CHP'den tepki geldi

Kaftancıoğlu'nun, bilerek Atatürk ismini kullanmadığını ve karşı olduğunu söylemesi üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "ATATÜRK zaferin adıdır" diyerek tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Atatürk zaferin adıdır. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır. ATATÜRK- Mihri Müşfik'in fırçasından."

CHP'nin eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise tepkisini "M. Kemal'in Askeri olmayı reddeden, Atatürk soyadı ile de sorunlu bir CHP il başkanı!!!" dedi.

Sertel: Gereken ders verilmezse...

Kaftancıoğlu'na en sert tepki ise CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi. Sertel, Kaftancıoğlu'ndan parti olarak hesap sorulmasını isteyerek ve gereken dersin verilmesi gerektiğini söyledi.

Bir tepki de İnce'den

Muharrem İnce de isim vermeden Kaftancıoğlu'na yönelik bir tweet attı. İnce, tweetinde "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücalededir, Kurtuluştur, Kuruluştur, Cumhuriyettir, akıldır, bilimdir, devrimdir. Varlığı en büyük zaferimizdir." ifadesini kullandı.

"10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir"

Kaftancıoğlu'nu isim vermeden eleştiren bir diğer milletvekili ise Mehmet Ali Çelebi oldu. Çelebi Kaftancıoğlu'na "Unutma burası CHP" diye seslendi. İşte Çelebi'nin o paylaşımı;

"Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek
14 Eylül 2020 01:32		 Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek
14 Eylül 2020 01:30
14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Eylül 2020 00:03		 Ak Partili Canikli'den Moody's tepki: Sizin derdiniz nedir?
13 Eylül 2020 22:34
CHP'den Hükümete: Haklı davalarımızda taviz vermeyin
13 Eylül 2020 21:33		 Vaka sayısı bugün de 1500'ün üstünde
13 Eylül 2020 19:36
Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti
13 Eylül 2020 18:43		 'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor
13 Eylül 2020 17:39
AK Parti'li Demirbağ: İhanet-19 virüsü var bunların kanında
13 Eylül 2020 16:33		 Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor
13 Eylül 2020 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:32 - Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek01:30 - Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek00:43 - Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi00:36 - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti00:28 - Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı00:09 - 'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
00:03 - Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?00:03 - 14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?23:30 - Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi23:23 - Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı23:00 - Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar
22:52 - Akaryakıt istasyonunu denetleyen gelir uzmanına saldırı22:47 - 38 yıl boş kalan tarla devlet desteğiyle üretime kazandırıldı22:45 - KPSS ile atanan 25 zabıta memuru göreve başladı22:34 - Ak Partili Canikli'den Moody's tepki: Sizin derdiniz nedir?22:31 - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
22:16 - Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşürüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?
14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek
Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12 Eylül Darbesi 1
Koronavirüs insan yapımı 1
vedat muriqi 1
alexander sorloth 1
ismail kartal 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 1
hasan can kaya 1
ilistir 1
tecavüzcü coşkun 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam