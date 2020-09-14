KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok
|14 Eylül 2020 14:34
|Yazdır
KPSS neden 2 yılda bir yapılıyor?
Bu sorunun mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır.
KPSS'nin her yıl yapılması önerisi, 2009 yılında Hayati Yazıcı tarafından gündeme getirilmiş ancak bu öneri hayata geçmemişti.
Memurlar.net'te, 2011 yılında yapılan değerlendirmede, KPSS'nin 2 yılda bir yapılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi olmadığına dikkat çekilmişti.
Hali hazırda öğretim elemanı kadrolarına girişte kullanılan ALES dahi iki yılda bir kez değil, yılda iki kez yapılmaktadır.
TUS sınavı yılda bir kez yapılmaktadır.
Polisliğe girişte yaşanan sorunlardan dolayı, yanlış olmasına rağmen tek yıl sınavları, başvurularda dikkate alınmaktadır.
Üniversiteye giriş sınavları yılda bir kez yapılmaktadır.
KPSS etkisi itibariyle işçilikten sözleşmeli ve memur alımına kadar çok büyük bir kesimi ilgilendirmektedir.
Adaylar yeni bir sınav puanı alabilmek için iki yıl beklememesi ve bu sınavında diğer tüm sınavlar gibi yılda bir kez yapılması ve sınav puanlarının sadece bir yıl geçerli olması konusunda düzenleme yapılmalıdır
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kişiye özel dediğimiz kadroların yazılı sınavlarına bir kişi girecek!
14 Eylül 2020 10:12
|KPSS ile atanan 25 zabıta memuru göreve başladı
13 Eylül 2020 22:45
|KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
13 Eylül 2020 14:30
|TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
12 Eylül 2020 08:48
|KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
11 Eylül 2020 11:32
|KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
10 Eylül 2020 12:36
|Sayıştay için 45 denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edildi
10 Eylül 2020 06:58
|2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı
09 Eylül 2020 15:13
|4/B'li personel alımında, başvuru sonuçlarını açıklarken, 'Sıralamaya giremediniz' demek şeffaflık mıdır?
09 Eylül 2020 11:05
|Taban puan 90'da olmasına rağmen 64 KPSS puanıyla inşaat mühendisi alıyor
08 Eylül 2020 16:24