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KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok

Bazı adaylar, KPSS'nin yılda bir kez yapılması için günlerdir sosyal medyada kampanya yürütüyor.
 14 Eylül 2020 14:34
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KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok

KPSS neden 2 yılda bir yapılıyor?

Bu sorunun mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır.

KPSS'nin her yıl yapılması önerisi, 2009 yılında Hayati Yazıcı tarafından gündeme getirilmiş ancak bu öneri hayata geçmemişti.

Memurlar.net'te, 2011 yılında yapılan değerlendirmede, KPSS'nin 2 yılda bir yapılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi olmadığına dikkat çekilmişti.

Hali hazırda öğretim elemanı kadrolarına girişte kullanılan ALES dahi iki yılda bir kez değil, yılda iki kez yapılmaktadır.

TUS sınavı yılda bir kez yapılmaktadır.

Polisliğe girişte yaşanan sorunlardan dolayı, yanlış olmasına rağmen tek yıl sınavları, başvurularda dikkate alınmaktadır.

Üniversiteye giriş sınavları yılda bir kez yapılmaktadır.

KPSS etkisi itibariyle işçilikten sözleşmeli ve memur alımına kadar çok büyük bir kesimi ilgilendirmektedir.

Adaylar yeni bir sınav puanı alabilmek için iki yıl beklememesi ve bu sınavında diğer tüm sınavlar gibi yılda bir kez yapılması ve sınav puanlarının sadece bir yıl geçerli olması konusunda düzenleme yapılmalıdır
Memurlar.Net - Özel

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