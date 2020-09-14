Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.
|14 Eylül 2020 03:56
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