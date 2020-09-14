1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.
 14 Eylül 2020 03:56
Yazdır
Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

Depremin saati ise 03.06 olarak belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
14 Eylül 2020 00:36		 Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Eylül 2020 23:23
Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar
13 Eylül 2020 23:00		 38 yıl boş kalan tarla devlet desteğiyle üretime kazandırıldı
13 Eylül 2020 22:47
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
13 Eylül 2020 21:40		 Yasak doğum günü partisi pahalıya patladı
13 Eylül 2020 21:20
Konya'ya şehit ateşi düştü
13 Eylül 2020 20:47		 Meteorolojiden 12 ilimiz için sağanak uyarısı
13 Eylül 2020 19:04
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı
13 Eylül 2020 18:53		 Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti
13 Eylül 2020 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:56 - Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi01:32 - Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek01:30 - Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek00:43 - Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi00:36 - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti00:28 - Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
00:09 - 'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?00:03 - Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?00:03 - 14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?23:30 - Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi23:23 - Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23:00 - Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar22:52 - Akaryakıt istasyonunu denetleyen gelir uzmanına saldırı22:47 - 38 yıl boş kalan tarla devlet desteğiyle üretime kazandırıldı22:45 - KPSS ile atanan 25 zabıta memuru göreve başladı22:34 - Ak Partili Canikli'den Moody's tepki: Sizin derdiniz nedir?
22:31 - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?
Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?
Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek
14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek
Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küçük 3
hiç uğraşamam 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
ismail kartal 1
tecavüzcü coşkun 2
su burcu yazgı coşkun 1
hasan can kaya 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
küçük şeyler 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam