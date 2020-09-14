Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.