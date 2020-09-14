1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Meis adasına tahrik ziyareti

Gayri askeri statüde olmasına rağmen Meis'e asker çıkaran Atina dün bir provokasyonda daha bulundu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, güya adanın kurtuluşunun 77. yıldönümü için Meis adasını ziyaret etti. Sakelaropulu bu fotoğrafı verirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
 14 Eylül 2020 06:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gayri askeri statüde olmasına rağmen Meis'e asker çıkaran Yunanistan, dün bir provokasyona daha imza attı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti. Sakelaropulu, uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya orduya ait bir helikopterle geldi. "Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törende konuşan Sakelaropulu, zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını söyledi. Ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerin arttığını iddia eden Sakelaropulu, Türkiye'nin iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini öne sürdü.

DİYALOG SİNYALİ

Meis'in, Yunanistan'ın hak talebinde "yüksek stratejik öneme sahip olduğunu" savunan Yunan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediklerini ileri sürerek, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır" diye konuştu. Bu arada Oruç Reis'in Antalya'da demirlemesiyle Atina-Ankara arasında bir süredir yüksek seyreden tansiyon bir nebze azaldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceği mesajı vererek "Konuşmak, görüşmek, konuşmamak ve görüşmemekten iyidir" dedi. Atina'nın Doğu Akdeniz'de Meis kaynaklı dayatmalarına devam edip etmeyeceği merak konusu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahir Ünal: Yüzde 40-42 bandının altına hiç düşmedik
14 Eylül 2020 08:10		 Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var
14 Eylül 2020 06:10
Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek
14 Eylül 2020 01:32		 Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek
14 Eylül 2020 01:30
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
14 Eylül 2020 00:43		 14 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Eylül 2020 00:03
Ak Partili Canikli'den Moody's tepki: Sizin derdiniz nedir?
13 Eylül 2020 22:34		 CHP'den Hükümete: Haklı davalarımızda taviz vermeyin
13 Eylül 2020 21:33
Vaka sayısı bugün de 1500'ün üstünde
13 Eylül 2020 19:36		 Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti
13 Eylül 2020 18:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Ajanın evi elde kaldı08:24 - Koronada sonbahar alarmı, Ankara'da azalır, İstanbul'da artar08:20 - Eve değil okeye dönüyorlar08:10 - Mahir Ünal: Yüzde 40-42 bandının altına hiç düşmedik08:02 - Kamuda 'elektronik mühür' dönemi08:02 - Düğünde çekilen halay pahalıya patladı
07:57 - Şifa ararken canınızdan olmayın07:49 - Büyükşehir Belediye'sinden 'Kadın Şiddet Hattı'07:47 - Denize sıfır otopark!07:42 - 20 ilçede, yeni mesai saatleri 4 gruba ayrılmalı07:30 - Şoför esnafına ticari yakıt desteği çağrısı07:20 - STK'lar da 'HES kodu' uygulamasına geçiyor
07:10 - Şehirlerarası yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var07:05 - Otomotiv fabrikaları talebe yetişmeye çalışıyor06:57 - Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular06:50 - Avukatlar ikinci baro için organize olamadı06:40 - Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Meis adasına tahrik ziyareti
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
20 ilçede, yeni mesai saatleri 4 gruba ayrılmalı
Avukatlar ikinci baro için organize olamadı
'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?
Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
Otomotiv fabrikaları talebe yetişmeye çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dişçi korkusu 1
milan skoda 1
Koronavirüs insan yapımı 1
hiç havamda değilim 1
ilistir 1
kırmızı oda 1
tuhaf 1
küçük 3
12 Eylül Darbesi 1
lucas biglia 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam