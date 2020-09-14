Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Meis adasına tahrik ziyareti
|14 Eylül 2020 06:40
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Gayri askeri statüde olmasına rağmen Meis'e asker çıkaran Yunanistan, dün bir provokasyona daha imza attı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti. Sakelaropulu, uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya orduya ait bir helikopterle geldi. "Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törende konuşan Sakelaropulu, zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını söyledi. Ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerin arttığını iddia eden Sakelaropulu, Türkiye'nin iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini öne sürdü.
DİYALOG SİNYALİ
Meis'in, Yunanistan'ın hak talebinde "yüksek stratejik öneme sahip olduğunu" savunan Yunan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediklerini ileri sürerek, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır" diye konuştu. Bu arada Oruç Reis'in Antalya'da demirlemesiyle Atina-Ankara arasında bir süredir yüksek seyreden tansiyon bir nebze azaldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceği mesajı vererek "Konuşmak, görüşmek, konuşmamak ve görüşmemekten iyidir" dedi. Atina'nın Doğu Akdeniz'de Meis kaynaklı dayatmalarına devam edip etmeyeceği merak konusu.
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