Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında kamu görevlilerinin kendilerini özellile amir gözüyle değerlendirmesi gerektiği konusu üzerinde durdu.

Ünlü yazısında:

Yaptığınız işi bilerek ve odaklanarak yapıyor musunuz?

Aday memur olarak işe başladınız ve adaylık eğitimleri sonrasında en az bir yıl çalıştıktan sonra asaletiniz tasdik edilerek asil memur olarak atandınız. Acaba yaptığınız işe bilginizi ve gönlünüzü ne kadar veriyorsunuz? Yaptığınız işi bilerek mi yoksa daha önce yapılan işlere bakarak mı yapıyorsunuz? Geçmişte yapılan işleri daha iyi nasıl yaparım diye düşünüyor musunuz? Yaptığınız işle ilgili mevzuatı takip eder misiniz? Resmi Gazete'yi günlük takip etme gibi bir alışkanlığınız var mı?

İş verimliliği ve kalitesine ne kadar uygun işler yapıyorsunuz?

Her gün yapmak zorunda olduğunuz işleri belirlenmiş standartlara uygun olarak yapıyor musunuz? Belirlenen zamandan daha önce yaparak vatandaşların Allah razı olsun bu adamın masasında iş beklemez dedirtiyor musunuz? Yaptığım işi daha verimli nasıl yapabilirim diye kafa yoruyor musunuz? Hatta yaptığınız işlerle ilgili internetten video izleyerek veya yazılar okuyarak fark oluşturmaya çalışıyor musunuz? Amirlerinize bıkmadan usanmadan sürekli önerilerle gidiyor musunuz? Yoksa bana verilen formatın dışına çıkmam mı diyorsunuz?

Sorumluluk duygusuna sahip misiniz?

Bulunduğunuz kamu görevinin size verilmiş bir emanet olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa fırsat düştükçe kendi çıkarlarınız için fırsatı ganimet olarak görüyor musunuz? Size verilen araç gereçleri kendi çıkarlarınız için kullandığınız oluyor mu? Yine size emanet edilen bilgileri paraya çevirmenin yöntemlerini arıyor musunuz? Sizin yapmış olduğunuz bir işten dolayı sorumluluğu başkalarına atma yoluna başvurduğunuz oluyor mu? Size emanet edilen her şeyden hesaba çekileceğinizi düşünüyor musunuz? Özetle hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiyor musunuz?

Problem çözme ve üretkenlik

Karşılaştığınız problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözme, fikir geliştirme, araştırma yapma, farklı düşünceler ortaya koyma yoluna sık sık başvurur musunuz? Problemleri biriktirerek turşu yapma yoluna hangi sıklıkla başvurursunuz? Problemin problem olduğunu kısa sürede kavrayabilir misiniz? Ya da iş işten geçtikten sonra mı problemin farkına varırsınız?

İnsan ilişkileriniz nasıl, iletişim becerilerinize güveniyor musunuz?

Kamu görevini yürütürken astlarınız ve üstlerinizle iyi iletişim kurabilir misiniz? Yoksa yaptığınız iş sonrasında enkaz mı kalır? İnsanlarla kurduğunuz ilişkiler başkalarına örnek olur mu? Bir vatandaş sorununu size ilettiğinde sorunu çözemeseniz dahi onun mutlu bir şekilde kurumunuzdan ayrılmasınısağlayabiliyor musunuz? Yoksa vatandaş kurumunuzdan bela okuyarak mı ayrılıyor? İletişim sorununuz varsa bunu çözmek için gayret ediyor musunuz yoksa sorunları her zaman başkalarında mı arıyorsunuz?

Organizasyon becerinizin olduğunu düşünüyor musunuz?

Size verilen bir görevi organize edebiliyor ve sonuçları takip edebiliyor musunuz? Bu konuda becerinizin olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda kendinizi geliştirme yoluna başvuruyor musunuz?

Öğrenmeye yatkın olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Özellikle yürütmekte olduğunuz kamu hizmetini daha iyi nasıl yapabilirim diye öğrenme sürecine girebiliyor musunuz? Yoksa benden bu kadar, bu kadar maaşa bu kadar hizmet deme yolunu mu tercih ediyorsunuz? Sizden daha genç kişilerden dahi çok şey öğrenebileceğinizi düşündüğünüz oluyor mu? Yoksa genç beyinleri yok sayma yolunu mu tercih ediyorsunuz?

Girişimcilik ve yeniliklere yatkın olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Görev alanınızla ilgili yeniliklere yatkın olup olmadığınızı hiç sorguladığınız oluyor mu? Başka kurumlarda uygulanan süreçleri hiç araştırdınız mı, başka kurumlardaki arkadaşlarınızla yaptığınız işleri nasıl daha iyi yapabileceğinizi tartıştığınız oldu mu? Genellikle sohbetleriniz hep eleştiri üzerine mi olur yoksa çözüm odaklı sohbetler de yapar mısınız? Hiç başka kurumdaki arkadaşlarınızdan iş süreçleri ile ilgili doküman aldığınız oldu mu?

Takım çalışmasına yatkın olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Yaptığınız işte bireysel çalışmaya mı yoksa takım çalışmasına mı daha yatkın olduğunuzu düşünüyor sunuz? Hep ben ben mi dersiniz yoksa biz biz mi dersiniz? Başkalarının başarılarını kendinize mal etme yolunu tercih ettiğiniz olur mu? Acaba hep kendimi mi düşünüyorum diye düşündüğünüz olur mu?

Vatandaş odaklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Vatandaşların dişinden tırnağından arttırarak verdiği vergilerle maaş aldığınızı düşünür müsünüz? Şayet düşünürseniz vatandaşın işlerini yaparken onları daha fazla nasıl memnun ederim diye iş yapma tarzınızı sorgular mısınız? Yoksa benden bu kadar deme yolunu mu tercih edersiniz? Kendinizi vatandaşın yerine koyduğunuz olur mu? Vatandaşa amir gibi mi yoksa memur gibi davrandığınızı düşünüyorsunuz?

Karar almada kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Bazı kişiler vardır ki önlerine konulan çok sayıdaki yemekten tercih yapamadıkları için açlıktan kıvranırlar. Bu kişilerin yönetici olduğu kurumlarda da benzer sorunlar yaşanır. Nitekim tokmaklı saat gibi bir o yana bir bu yana giderek bir türlü tercih yapamayan yöneticilerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunlar karar veremedikleri gibi verdikleri kararlarda da isabet ettiremezler. Bu çerçevede tercih yapma konusunda sıkıntılarınızın olduğunu düşündüğünüz olur mu? Amir durumundaysanız, astlarınızın lanet olsun bu adama da karar aldırmak ne kadar zormuş diye kulaklarınızın çınlatıldığını düşünür müsünüz? Ya da ani kararlar vererek sürekli karar değiştirdiğiniz olur mu?

Programlı çalışma yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Size verilen işleri önem sırasına koyarak çalışma yapabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa önemli önemsiz demeden işleri masanızda biriktirerek çalışma yolunu mu tutuyorsunuz? Zaman yönetimine uygun çalıştığınızı düşünüyor musunuz? En verimli zamanınızda en rutin işleri mi yoksa en sorunlu işleri yapmayı mı seçersiniz? Masanızın üzerindekileri arada bir kontrol ettiğiniz olur mu? Yoksa masanızın çöp yığını haline geldiği olur mu?

İşe bağlı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

İşe giderken ayaklarınızın geri geri gittiği olur mu? Gününüzün kaç saatini sosyal veya görsel medyada geçirirsiniz? Yaptığınız işe ne kadar zaman ayırdığınızı hiç hesapladınız mı? Siz olmazsanız işte aksama olup olmayacağınızı hiç düşündünüz mü? Size imkan verilse yaptığınız işi aldığınız ücretin yüzde kaçını vererek başkasına yaptırabileceğinizi düşünüyorsunuz?

Görüleceği üzere, bu sorulara verilecek sorular memur ve amirlere kendilerini ciddi bir şekilde sorgulama imkanı verecektir. Cesareti olan varsa sorgulamaya başlayabilir.