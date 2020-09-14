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Avukatlar ikinci baro için organize olamadı

İstanbul ve Ankara'da ikinci baronun kurulması için gerekli 2 bin imza bugüne kadar toplanamadı. İzmir'de ise süreç sadece hazırlık aşamasında kaldı.
 14 Eylül 2020 06:50
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Avukatlar ikinci baro için organize olamadı

Baroların yapısını değiştiren kanun teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da ikinci baronun kurulması için yürütülen çalışmalardan sonuç çıkmadı.

Barolarda tekelciliği bitiren, kamuoyunda "çoklu baro" olarak bilinen düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Düzenleme ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla, birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. Mevcut avukat sayısına göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da birden fazla baro kurulabiliyor. Kanun uyarınca her baro, baro başkanı dahil 4 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için bir delegeyle Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) temsil edilebiliyor.

GEREKLİ İMZA TOPLANAMADI

TBB'ye 2'nci baronun kurulması için İstanbul'da 17 Ağustos'ta, Ankara'da ise 21 Ağustos'ta başvuru yapılmıştı. Hem koronavirüs salgını sebebiyle hem de avukatların işini kolaylaştırmak amacıyla, TBB tarafından hazırlanan "uhap.com.tr" adlı özel sitede elektronik imzayla başvuru yapabiliyor. Ancak, bugüne kadar ne İstanbul'da ne de Ankara'da 2 bin imza toplandı. İzmir'de ise süreç sadece hazırlık aşamasında kalmıştı.

SEÇİME KATILAMAYACAKLAR

Kanuna eklenen geçici maddeye göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda, baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 Ekim ayının ilk haftasında yapılacak. Ayrıca, yeni kurulan baroların, TBB'ye delege gönderebilmesi için seçimli olağan genel kurul yapması gerekiyor. Bu nedenle, İstanbul, İzmir ve Ankara'da ikinci baro kuruluşu gerçekleştiremeyen üç dernek, ekimdeki baro başkanlığı seçimlerine katılamayacak. Dolayısıyla, TBB'ye de delege gönderemeyecek.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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