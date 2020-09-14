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Şehirlerarası yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var
Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi
|14 Eylül 2020 07:10
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