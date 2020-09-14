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Şehirlerarası yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var

Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi
 14 Eylül 2020 07:10
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İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
Türkiye
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