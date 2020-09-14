STK'lar da 'HES kodu' uygulamasına geçiyor
|14 Eylül 2020 07:20
|Yazdır
Kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen, çalışan ve ziyaretçi girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu bildirme ve sorgulama zorunluluğu sonrası STK'lar da harekete geçti. HES kodu uygulamasını kullanmaya başlayan TOBB, tüm çalışanlarından süresiz HES kodu temin etmelerini istedi. Toplanan kodlar, çalışanlar sabah işe gelmeden önce e-Devlet üzerinden sorgulanacak. 'Riskli' uyarısı veren çalışanların giriş kartları geçici olarak iptal edilerek, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Personelin ancak 'riskli' uyarısı kalktığı zaman girişine izin verilecek.
İş veya ziyaret için gelecek kişilerden de HES kodları istenecek. Girişte e-Devlet üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra riskli bir durum olmazsa ziyaretçiler kabul edilecek.
TOBB kendisine bağlı birçok oda ve borsayı da HES kodu konusunda bilgilendirdi ve bu kontrol sistemini kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Pandemi sürecinde tedbir mahiyetinde hayata geçirilen HES kodu mobil uygulama, SMS ve e-Devlet yoluyla vatandaşlar tarafından alınabiliyor. HES kodu kullanan kişi sayısı ağustos ortasında 25 milyonu aşmıştı.
Osman Çobanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Düğünde çekilen halay pahalıya patladı
14 Eylül 2020 08:02
|Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
14 Eylül 2020 08:02
|Büyükşehir Belediye'sinden 'Kadın Şiddet Hattı'
14 Eylül 2020 07:49
|Denize sıfır otopark!
14 Eylül 2020 07:47
|20 ilçede, yeni mesai saatleri 4 gruba ayrılmalı
14 Eylül 2020 07:42
|Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası
13 Eylül 2020 21:44
|Karantinası binmeden evden çıktı, KYK yurduna yerleştirildi
13 Eylül 2020 21:21
|İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor
13 Eylül 2020 15:55
|Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor
13 Eylül 2020 14:29
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
13 Eylül 2020 14:03