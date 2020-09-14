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Şoför esnafına ticari yakıt desteği çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararı ve servis araçlarının bu dönemde çalışmamaları nedeniyle zarar eden şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
 14 Eylül 2020 07:30
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Şoför esnafına ticari yakıt desteği çağrısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu desteğin artık şart hale geldiğini kaydetti.

Toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararı ve servis araçlarının çalışmamaları sebebiyle şoför esnafının zarar ettiğini belirten Palandöken, "Yaşanan olumsuz süreçte şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu unutulmamalı" ifadesini kullandı.

Servisçi beklemede

Palandöken, şoförlerin yaşadığı birçok zorluğun salgın sürecinde iki katına çıktığına, mart ayından itibaren dolar kurunda yaşanan artışın hem akaryakıt hem de yedek parça fiyatlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Sigorta primi ve muayene ücretleri gibi birçok ödemenin de şoför esnafının zor zamanlar geçirmelerine neden olduğunu ifade eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi tedbirleri gereği bir süre yüzde 50 kapasiteyle çalışan şoför esnafımız kazancını normal seviyeye çekmek üzereyken, şimdi ise ayakta yolcu alınmaması kararı çıktı. Servisçi esnafı 6 aydır kontak açmıyor. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın pandemi sürecinden başarıyla çıkması tek dileğimiz. Fakat bu tedbirlerin şoför esnafımızı zarara uğratacağı unutulmamalı. Bu nedenle ticari akaryakıt desteği en önemli ihtiyaç haline geldi. Özel ticari akaryakıt verilmesi, artan maliyetlerin düşürülmesi bakımından şoför esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatacak."
Yeni Şafak
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