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Şifa ararken canınızdan olmayın

Kendilerini "şifacı" olarak tanıtan bazı kişiler son günlerde yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığını iyileştirdiği iddiasıyla alternatif tedavi yöntemlerini pazarlamaya başladı.
 14 Eylül 2020 07:57
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Şifa ararken canınızdan olmayın


Mert İnan'ın haberine göre:
Sosyal medyada öne çıkan Kovid-19'a yönelik alternatif tedavi seçenekleri arasında ozon terapi de başı çekiyor. Sağlık merkezi adı altında hizmet veren bazı merkezlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi vaadiyle ozon tedavi ve takviyesi uygulanırken, ünlü isimlerin bu tedaviyi tercih ettiğine yönelik fotoğraflar, sosyal medya yoluyla servis ediliyor. Bir diğer Kovid-19'a karşı sağlık vaadi de glutatyon ve vitamin takviyesi tedavisi. Bu tedaviyle de bağışıklık sisteminin güçlendirildiği ve virüse karşı koruma kalkanı oluşturduğu iddia ediliyor.

'Yalanlara inanmayın'

Uzmanlar ise vatandaşların bu tür yalanlara inanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Haluk Eraksoy şunları dedi:

"Kovid-19'a yönelik ortaya atılan bir takım saçma alternatif tedavi yöntemleri halkımızın aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Vatandaşlarımız bilim dünyasının dışındaki söylemlere kulak asmasınlar. Literatürde, bilim dünyasında kabul görmeyen yöntemlere kimse rağbet etmemeli. Kovid-19'a yönelik tedavi amacıyla kullandığımız iki tür ilaç var. Birincisi antiviral ilaçlar, diğeri antienflamatuvar ve anti-sitokinler dediğimiz grup. İlk grup virüs etkilemeye yönelik ikinci grup iltihabı gidermeye ve vücudun virüse verdiği aşırı yanıtı baskılamaya yönelik ilaçlar. Işıkla, kabartma tozuyla, frekansla tedavi gibi safsataların hiçbir yararı olmayacağı gibi tedaviyi de sekteye uğratır. Bilimsel temeli ve kanıta dayalı olmayan yöntemler çözüm ve çare olamaz.."

Fizikçiden tedavi önerisi!

Koronaya karşı tedavi önerileri Tıp camiası dışından da geliyor. Fizik Profesörü Mehmet Şahin, dokulara ultra ses dalgaları veya elektromanyetik dalgalar uygulayarak virüsün önlenebileceğini savunuyor: "Basit bir fiziksel yöntemi öneriyoruz. Bunlar iki gruba ayrılır. Ultrasonik ses dalgaları. Bu ultrason cihazları ile yapılabilir. İkincisi radyo dalgaları, özellikle bu yöntemde virüsün moleküler yapısı çıkarılıp, onun titreşim enerjileri veya elektronik enerjileri bulunursa, virüsü rezonansa getirecek uygun elektromanyetik dalga kullanılabilir (Tahminen bu elektromanyetik dalganın enerjisi 0.1-2.0 eV aralığında ya da daha uzun dalga boylu elektromanyetik dalga olmalıdır). Bu metodlardan biri virüsün bağ yapımını büyük oranda engelleyecektir."

'Kanıtlanmadan denemeyin'

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, bazı ülkelerde geleneksel tedavilerin doktor kontrolünde uygulandığını belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Tıpta kanıtlanmamış şeyleri denemek doğru değil. Vatandaşın kapısını çalacağı yer; hastane ve doktorlardır. Ayrıca tek bir hasta ve tek bir tedavi yöntemi de söz konusu değil. Bilim Kurulu olarak bizim önerilerimiz bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. Hekimler kanıta dayalı olmayan tedaviyi uygulamaz; Kanıta ve rehberlere uygun seçenekleri değerlendirir. Bilimsel olmayan yöntemlerden uzak durulmalı."
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