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Eve değil okeye dönüyorlar

Her yıl eylül ortalarından itibaren sessizlik yaşanan tatil siteleri, bu yıl koronavirüsten kaçanlara ev sahipliği yapıyor. Yazlıkçılar, virüs korkusu nedeniyle şehirdeki evlerine dönmeyi düşünmüyor. Evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiren yazlıkçılar, sohbet edip okey oynuyor.
 14 Eylül 2020 08:20
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Eve değil okeye dönüyorlar

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı, Marmara Denizi kıyısındaki Kumburgaz Mahallesi'ndeki tatil siteleri, en yoğun eylül ayını yaşıyor. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, yazlıklarını terk etmiyor. Kent merkezinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar, elektrikli ısıtıcılarla kışı da yazlıklarında geçirmeyi planlıyor. Tatilcilerden Özlem Mutlu, "Avcılar'daki evimde markete bile çıkamıyorum ben. Oksijen alamıyorum. En azından burada balkonumda oturuyorum. Korkumuz daha az burada açıkçası. Buradan hiç gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ TEDİRGİN

65 yaş üstündekiler de koronavirüs korkusundan şehir merkezlerine dönmek istemediklerini söylüyor. "İstanbul bizim için tehlike" diyen 79 yaşındaki Türkan Danagöz, "Geri dönmeyi düşünmüyoruz. Salgın büyük. Biz de korkumuzdan burada kaldık" diye konuştu.

Kumburgaz sahilde 7 senedir mekan işletmeciliği yapan Bülent Güven de her yıl eylül ayında sezonu kapattıklarını ancak bu yıl mekanın dolu olduğunu söyledi.

'BURADA ÇOK RAHATIZ'

Her yıl okullar açıldığı için dönmek zorunda olduklarını söyleyen Kumburgaz'daki tatil sitesi sakini Melek Kos ise "Merter'de oturuyorum. Bu sene çocuğun kaydını yaptık geri geldik buraya. Uzaktan eğitim olacak. Burada çok rahat sosyal mesafe korunabiliyor" dedi.

Salgın sürecini yazlık evinde geçirdiğini söyleyen Tezcan Gültepe de "İstanbul'da toplu taşıma, marketler kalabalık. Biz nisan başı gibi geldik. 6 aydır inmiyorum İstanbul'a. Burada kurallara uymak daha kolay" ifadelerini kullandı.

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DHA
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