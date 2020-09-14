Koronada sonbahar alarmı, Ankara'da azalır, İstanbul'da artar
|14 Eylül 2020 08:24
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre sonbahar aylarının gelmesiyle koronavirüs tablosundaki rakamlar tırmanmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı özellikle büyükşehirlerde koronavirüsle mücadele için peş peşe koordinasyon toplantıları yapıyor. İkinci dalga önlemlerinin masaya yatırıldığı toplantılarda, ilk etapta yasaklar yerine denetimlere ağırlık verilmesi, ceza sisteminin uygulanması gündeme getirildi. Cezaların tahsilinde sorun yaşanacağına ilişkin görüşler üzerine formüller geliştirildi. Büyükşehirlerde, apartman içi ve site içi görüşmelerin önlenmesi için çalışma yapılıyor. Özellikle yaz aylarını farklı kentlerde geçirenlerin, temasının kesilmesinin doğru olacağı değerlendiriliyor.
DOĞU İLLERİNDE GERİLEME BEKLENİYOR
Yapılan toplantılarda, yaz hareketliliğinin sona ermesiyle birlikte, taşra kentleri ile doğu illerindeki vakalarda gerileme beklendiği, büyükşehir ve metropollerde artış görüleceği ifade ediliyor. Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'dan önce yükselişe geçmesinin, kamuda çalışanların sınırlı olan izinleri kullanarak erken dönmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu nedenle de Ankara'daki vakaların eylül sonunda inişe geçeceği, ekim başında ise İstanbul ve Marmara'da artış görüleceği sanılıyor.
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