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Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı
 14 Eylül 2020 08:48
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Antalya'da gittiği konser arasında tuvalet ihtiyacını gidermek için ağaçlık alandan geçmeye çalışan genç ayağı kayınca 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarını ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarılan yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında ,Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu yanında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla beraber tiyatrodaki konsere gelen Mehmet T. (19) isimli genç tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçerken ayağının kayması sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir süre bulunduğu bölgeden gelmeyen genci merak eden arkadaşları arkasından gittiklerinde Mehmet T.'nin (19) gittiği ormanlık alandan yardım seslerini duydu. Mehmet T.'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine itfiaye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Halat ve merdiven yardımıyla genci kurtarmak için 15 metre ormanlık alandan aşağı inen itfaiye ekipleri genci sedyeye bağladı.Halatı tutan polis ve itfaiye ekipleri Mehmet T.'yi bulunduğu bölgeden 40 dakikalık çalışma sonucu güçlükle çıkardı.Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 19 yaşındaki genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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