Koronavirüs fırsatçılığı! Özel hastanelere soruşturma başlatıldı
|14 Eylül 2020 08:52
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Samsun'da, pandemi döneminde artan maliyetleri bahane eden bazı özel hastaneler ortak kararla ameliyatlarını hastanelerinde yapan muayenehane hekimlerine ameliyathane kullanım ücretlerini yüzde 382 arttırmıştı. Hekimlerin başvurusu sonrasında Rekabet Kurumu, söz konusu hastaneler hakkında kartelleşme soruşturması başlattı. Samsun Tabipler Odası Başkanı Funda Neslihan Furtun, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Fahiş fiyat artışı yapıldı
Özel hastanelerin fahiş fiyat artışıyla hem doktorları hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten Furtun, "Bazı özel hastaneler Covid-19 salgınını gerekçe göstererek cerrahi ücretlerde yüzde 382 artış yapması hekimler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine gerek Türk Tabipleri Birliği, gerekse bireysel başvurular sonucunda, Rekabet Kurumu durumu soruşturmaya değer buldu. Tüm özel hastaneler eş zamanlı olarak ani baskınla soruşturulmaya başlandı. Tekelleşmenin yasalarımızda suç olarak görülmekte olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz ve bu durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sorunun ivedilikle çözümlenmesini bekliyoruz" dedi.
Yöneticiler sorgulandı belgelere el konuldu
Fahiş fiyat artışı nedeniyle hastanelere hasta yatıramaz, ameliyatlarını yapamaz duruma gelen hekimlerin başvurusunu inceleyen Rekabet Kurumu, 3 gün önce Samsun'daki bazı özel hastanelere eş zamanlı 'kartelleşme' soruşturması başlattı. Hastanelerin sorumlu yöneticileri sorgulanarak, konuyla ilgili birçok belgeye el kondu.
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