1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs fırsatçılığı! Özel hastanelere soruşturma başlatıldı

Pandemide maliyet artışını bahane edip ortak kararla ameliyathane kullanım ücretini yaklaşık 4 kat artıran özel hastaneler şikayet edildi. Rekabet Kurumu, 3 gün önce Samsun'daki bazı özel hastanelere eş zamanlı 'kartelleşme' soruşturması başlattı
 14 Eylül 2020 08:52
Yazdır
Koronavirüs fırsatçılığı! Özel hastanelere soruşturma başlatıldı

Samsun'da, pandemi döneminde artan maliyetleri bahane eden bazı özel hastaneler ortak kararla ameliyatlarını hastanelerinde yapan muayenehane hekimlerine ameliyathane kullanım ücretlerini yüzde 382 arttırmıştı. Hekimlerin başvurusu sonrasında Rekabet Kurumu, söz konusu hastaneler hakkında kartelleşme soruşturması başlattı. Samsun Tabipler Odası Başkanı Funda Neslihan Furtun, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Fahiş fiyat artışı yapıldı

Özel hastanelerin fahiş fiyat artışıyla hem doktorları hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten Furtun, "Bazı özel hastaneler Covid-19 salgınını gerekçe göstererek cerrahi ücretlerde yüzde 382 artış yapması hekimler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine gerek Türk Tabipleri Birliği, gerekse bireysel başvurular sonucunda, Rekabet Kurumu durumu soruşturmaya değer buldu. Tüm özel hastaneler eş zamanlı olarak ani baskınla soruşturulmaya başlandı. Tekelleşmenin yasalarımızda suç olarak görülmekte olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz ve bu durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sorunun ivedilikle çözümlenmesini bekliyoruz" dedi.

Yöneticiler sorgulandı belgelere el konuldu

Fahiş fiyat artışı nedeniyle hastanelere hasta yatıramaz, ameliyatlarını yapamaz duruma gelen hekimlerin başvurusunu inceleyen Rekabet Kurumu, 3 gün önce Samsun'daki bazı özel hastanelere eş zamanlı 'kartelleşme' soruşturması başlattı. Hastanelerin sorumlu yöneticileri sorgulanarak, konuyla ilgili birçok belgeye el kondu.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
11 Eylül 2020 10:36		 İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'skandal' iddiaları yalanladı
09 Eylül 2020 17:30
Haliç Üniversitesi, Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
09 Eylül 2020 10:54		 3 Vali Yardımcısı görevden alındı
07 Eylül 2020 21:10
Adları cinsel tacize karışan iki akademisyen açığa alındı
07 Eylül 2020 18:28		 Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme
06 Eylül 2020 18:12
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
02 Eylül 2020 08:05		 Kavga eden polis ve bekçi görevden uzaklaştırıldı
01 Eylül 2020 16:55
Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
01 Eylül 2020 13:39		 'İç çamaşırlı' mesaj göndermişti! Bakanlık harekete geçti
26 Ağustos 2020 19:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - Kişiye özel dediğimiz kadroların yazılı sınavlarına bir kişi girecek!10:11 - Sanayi üretimi yıllık %4,4 arttı10:08 - Benzine indirim geliyor10:06 - Salgın izni infazdan düşecek mi?10:04 - Sözcü Kalın: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok10:03 - Bir nefes çekmeye hasret kalarak ağlayan hastalarımız var!
10:00 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:36 - Virüsü aşısında acı gerçek ortaya çıktı: Herkese aşı 2024'e kadar yok09:33 - Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü09:27 - Ayaktaki yolcuya yer bulundu09:27 - Prof. Dr. Taşova'dan 'maske' uyarısı! Bunu sakın yapmayın
09:25 - 'Rahat uyu devrem, aslanlarınla intikamını alıyoruz'09:23 - Yılda 20 bin ailenin elektriği karşılanacak09:21 - Tartıştığı annesini feci şekilde darp etti09:20 - DSÖ: Son 24 saatte yeni koronavirüs vakalarında rekor kırıldı09:16 - Türk zenginlerin yurt dışındaki 500 milyar doları için Ankara harekete geçti
09:08 - Son 1 haftada en çok okunan kitaplar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
Valilik, kamu ve özel sektör mesai düzenlemesi için harekete geçti
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
Avukatlar ikinci baro için organize olamadı
Koronada sonbahar alarmı, Ankara'da azalır, İstanbul'da artar
Ajanın evi elde kaldı
Otomotiv fabrikaları talebe yetişmeye çalışıyor
Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiç havamda değilim 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 1
hasan can kaya 1
iyi 1
hiç uğraşamam 1
ilistir 1
12 Eylül Darbesi 1
su burcu yazgı coşkun 1
vedat muriqi 1
oltan karakullukçu 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam