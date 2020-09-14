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Türk zenginlerin yurt dışındaki 500 milyar doları için Ankara harekete geçti

Türkiye, Otomatik Banka ve Finansal Bilgi Değişimi Anlaşması'nı imzalar imzalamaz, yurt dışındaki Off-Shore hesapların peşine düştü. Zenginlerin kaçırdığı 500 milyar dolara yakın paraya ulaşmak için hazırlıklar yapılıyor.
 14 Eylül 2020 09:16
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Türk zenginlerin yurt dışındaki 500 milyar doları için Ankara harekete geçti

MASAK, İstanbul'da bir aracı kuruma giderek İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve vergi cenneti adalara para gönderenlerin listesini aldı. Önce bilgi değişimini kabul eden İsviçre, Türkiye'nin askeri operasyonlarını bahane edip süreci durdurdu. İsviçre'nin bilgi paylaşımını kısa süre sonra açması bekleniyor. Aksi halde İsviçre de kendi ülkesindeki Türklerin Türkiye'deki hesaplarını göremeyecek. Hata yapıp anlaşmaya gurbetçileri koruyan çekince koymayan Ankara, onları kurtarmak için de ara çözüm arıyor.

Türkiye'nin, Banka Hesapları ve Finansal Hareketlerin Otomatik Değişimi'ni (AIA) öngören anlaşmayı 1 Ocak 2021'den itibaren uygulamaya koyacağını açıklaması, gündemi sarstı. Aralarında OECD ve AB üyelerinin bulunduğu 107 ülke ile anlaşmayı imzalayan Türkiye'nin, gurbetçileri unutup onların lehine kayıt koymaması büyük sıkıntı yaratacak. Gurbetçiler için ara çözüm arayan Türkiye, bunun dışında ise şimdiye kadar ulaşamadığı bilgilere uzanabilecek ve kara para cennetlerine milyarları kaçıran Türk zenginleri yakalayabilecek.

OFF-SHORE HESAPLARA GÖZALTI

Otomotik Bilgi Değişimi Anlaşması gereğince, Türkiye'de ikametli bir kişinin, 107 ülkeden herhangi birinde bulunan hesabı Türkiye tarafından görülecek. Bu anlaşma gereğince, vergi ve para takibinden kurtulmak için deniz aşırı ülkelere ve kara para cenneti sayılan 'Off Shore hesapların bulunduğu' ada ülkelerine hesap açan zenginlerin milyarlarca dolarlık hesap bilgileri istenmeye başlandı. Geçtiğimiz ay, İsviçre ve diğer ülkelerdeki Off-Shore hesaplarına zengin Türklerin paralarını gönderen bir Finansal Aracı Kuruma, İstanbul'da MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) tarafından gidildiği ve bilgilere el konulduğu öğrenildi.

İSVİÇRE'NİN TUHAF OYUNU

Bu gelişmeler olurken, aynı anlaşmaya imza atan İsviçre, Türkiye'nin Suriye operasyonunu bahane ederek 'Otomatik Hesap Bilgi Değişimi'ni durdurmuş durumda. Bir ülke otomatik bilgi değişimini durdurursa, diğeri de durduruyor. Yeniden bilgi değişimi açılana kadar, İsviçre de ülkesindeki Türklerin Türkiye'deki hesaplarıyla ilgili bilgi alamayacak.

Türkiye, banka hesaplarını bildirecek ülkeler listesinde yerini aldı.

500 MİLYAR DOLAR VAR MI?

Türkiye yeni yıl öncesi bu şekilde önlem alıp hazırlıklarını sürdürürken, Türkler'in yaklaşık 500 milyar dolarının kara para cenneti olan bu bölgelerdeki hesaplarda olduğu sanılıyor. 'Hesapların gizliliği', bunun vergi açısından incelenmeyeceği ve görülemeyeceği anlamına gelmiyor. Aksine, artık ülkeler sadece vergi amaçlı olarak bu bilgileri vermek zorunda. Ancak, özel durumuna göre isteyen ülkeler, anlaşmaya özel kayıt koyabiliyor, erteleme isteyebiliyor.

OFFSHORE HESAP NEDİR?

Offshore hesaplar genellikle Şeyseller, Virjin Adaları, Panama gibi gelir vergisinin görece hiç olmadığı ve yatırılan paranın kaynağının sorgulanmadığı ülkelerde açılıyor. Bu ülkeler nüfus ve yüz ölçümü olarak çok küçük. Vergisiz bölge oluşturarak kurulan yüz binlerce şirketin yaptığı çeşitli ödemelerden (kuruluş ücreti, işletme giderleri vs) gelir elde ediyorlar. Vergi cenneti olarak da nitelendirilen bu ülkeler bu işten ciddi para kazandıkları için gizliliğe son derece önem veriyor. Yani vergi cenneti ülkeler kişilerin hesap bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmıyor.

MAN ADASI DA GÖRÜLEBİLECEK

Türkiye 2021'den sonra, daha önce görülmesi mümkün olmayan Off-Shore hesaplarının bulunduğu bu bölgelerdeki hesapları da artık görebilecek; İsviçre ve Lichtenstein, Şeysel Adaları, İngiltere ve Man Adaları (hukuksal altyapı hazırsa), Curocao, Bahama Adaları, Virgin Adaları, Mauritius Adaları, Hong- Kong ve Singapur, Marshall Adaları.

TÜRKİYE'NİN İMZASI RESMİ BELGEDE

Bunun dışında diğer birçok ülke anlaşmayı imzaladı. İsviçre hükümeti, bir iç resmi yazışmayla, son olarak Türkiye ile birlikte, Arnavutluk, Azerbaycan, Brunei Sultanlığı, Maldiv Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Kazakistan, Lübnan, Macao Adaları (Çin), Nijerya, Gine, Umman, Pakistan, Peri, Samoa Adaları, Saint Maarten, Trinidad ve Tobago ve Vanutu'nun da, uygulama yönetmeliğini imzaladığını duyurdu.

Ali Gülen
Sözcü
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