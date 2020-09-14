Tartıştığı annesini feci şekilde darp etti
|14 Eylül 2020 09:21
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İzmir'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darp etti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Buca ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle beraber yaşadığı annesi M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., annesini darp etti. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girmek istedi fakat iddiaya göre A.T. elindeki bıçakla polisin eve girmesini önlemeye çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI, "ANNEM YERE DÜŞTÜ" DEDİ
Biber gazı kullanan polis ekipleri, A.T.'yi etkisiz hale getirerek eve girdi. Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralandığı ileri sürülen talihsiz kadına müdahale bulundu. Ambulansa alınan M.T., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisi sürerken, polis tarafından etkisiz hale getirilen A.T. ise gözaltına alındı. Annesini darp etmediğini ileri süren A.T., ifadesinde annesinin yere düştüğünü ve düşme sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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