DSÖ: Son 24 saatte yeni koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
|14 Eylül 2020 09:20
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Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 307 bin 930 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini; bunun yeni vakalar için görülen en yüksek sayı olduğunu duyurdu.
Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı 917 bin 417'ye yükseldi.
En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya'da görüldü. Hindistan'da 94 bin 372, ABD'de 45 bin 523 ve Brezilya'da 43 bin 718 yeni vaka tespit edildi.
Hindistan ve ABD'de 1000'in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya'da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, dünya çapında 28 milyondan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve Kuzey Amerika'da görüldü.
Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül'de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.
Kaynak: BBC
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