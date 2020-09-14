Yılda 20 bin ailenin elektriği karşılanacak

Türkiye'nin lisanslı en büyük enerji santrali, 650 dönüm arazi üzerine yaklaşık 300 milyon TL maliyetle kuruldu. Yılda 20 bin hanenin elektriğini karşılayacak olan 40 MW kurulu güce sahip GES, 70 milyon kWh temiz enerji üretecek. Bu ve benzeri projelerin hem ülkenin kalkınmasına hem de istihdama etkisi açısından desteklenmesi gerektiğini belirten Teksin Enerji Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdurgut, SABAH'a özel yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri kapsamında başlattığı, Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefi için bu projeyi hayata geçirdik. Pandemi nedeniyle yatırımımıza ara vermedik. Yaklaşık bir yıldır hem teknik hem de inşaat faliyetlerimizi aksatmadan sürdürdük" dedi.

1 MİLYON 125 BİN AĞAÇ KURTULDU

Temiz ve milli enerji seferberliğine katkıda bulunarak memlekete hizmet etmekten mutlu olduklarını belirten Uğur Erdurgut sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 hedefi, tüm iş dünyası için çok önemli ve stratejik bir çağrı. Bu ülkede kazandığımızın bu ülkede yatırıma ve istihdama dönüştürme noktasında büyük kararlılık gösterilmesi gerekiyor. Bu tesisin hayata geçmesiyle birlikte yıllık 30 bin ton karbon salınımı engellenmiş, 1 milyon 125 bin ağaç kurtulmuş olacak. Yatırımların önünün açılması için hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile mevcut Bakan Fatih Dönmez'in çabaları çok önemli. Zaten bu yatırıma girmemin en önemli etkenlerinden biri de Sayın Albayrak'ın, 'Milli Enerji Seferberliği' çağrısı oldu. Bu çağrıyla birlikte Karaman tarihinin en büyük yatırımını yaparak, Türkiye'de de bir ilki başarmış olduk."

"BİR TUĞLA DA BİZ KOYUYORUZ"

Son 10 yılda enerji alanında önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Erdurgut, "Milli Enerji Politikası'nın hayata geçirilmesi ülkemiz için stratejik bir hamledir. Türkiye'de enerji alanında büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin açığa çıkarılıp, hayata geçirilmesi için bir tuğla da biz koyuyoruz. Böylece enerji de bağmsızlık kazanacağız. Karaman'da hayata geçirdiğimiz dev santrali geçen hafta itibariyle üretime başladı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın çağrısı bizim için milat oldu. Bu çağrıyla birlikte EPDK'nın açmış olduğu yarışmaya katılmıştık. Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadık. Bu ülkede kazandıklarımı ülkemde yatırıma dönüştürmekten mutluyum" diye konuştu.

KARAMAN'DAKİ EN BÜYÜK YATIRIM

Projenin Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrallerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Erdurgut şöyle devam etti: "Hükümetimizin başlattığı, 'Yenilenebilir Enerji' için var gücümüzle ülkemize yatırıma devam edeceğiz. Yap, işlet, devret modeliyle yapılacak ve kamu yatırımı olan GES projemiz ülkemizin enerji ihtiyacına da katkı sunacak. Enerjide dışa bağımlılığın minimuma indirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Milletvekili Recep Şeker, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Vali Fahri Meral, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar'ın yanı sıra bürokraside projenin hayata geçirilmesi için katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sorun çıkaran değil, sorun çözen bir anlayış oldukça Türkiye'ye yatırımlar daha da fazla gelecektir."

KARAMAN TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLACAK

GES'in Türkiye için çok önemli olduğunu belirten AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise, Karaman'ın bu alanda yıldız olacağının altını çizdi: "Böylesine önemli bir potansiyelin değerlendirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in yanı sıra tüm bürokrasi büyük bir seferberlik içerisinde çalışıyor. İlimize böylesine önemli bir yatırımın gelmesi her açıdan büyük katkı sağlayacak. Karaman'a, Türkiye'ye yatırım yapan her işadamının başımızın üstünde yeri var. İstihdama da önemli katkı sağlayacak. Bu tür yatırımların yapılması için ülkemizin değerlerinin ortaya çıkarılması gerekiyor..."

Erhan Öztürk