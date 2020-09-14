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'Rahat uyu devrem, aslanlarınla intikamını alıyoruz'

Mahmut Top, devresi Üsteğmen Aytaç Kaya Hatay'da şehit olunca onun intikamını almak için tayinini bu ile yaptırdı. Teröristler öldürüldüğünde cüzdanından Kaya'nın fotoğrafını çıkarıp, "Rahat uyu devrem, aslanlarınla intikamını alıyoruz" diyerek Fatiha okudu
 14 Eylül 2020 09:25
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'Rahat uyu devrem, aslanlarınla intikamını alıyoruz'

Türkiye, dağlarda 11 yıl teröristlerle hep ön cephede savaşarak, onlarcasını etkisiz hale getiren ve Van'daki Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında, Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 2 uzman çavuşu ile birlikte şehit olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölük Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un kahramanlıklarını dün, SABAH'tan öğrendi.

SABAH, Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un, Hakkari'den Muğla'ya tayini çıktığında, şehit olan devresinin intikamını almak için gönüllü gittiği Hatay'daki kahramanlıklarının da detaylarına ulaştı. 2009'da Gaziantep'te göreve başlayan Mahmut Top, ardından Siirt'te tayin olmuştu. Görev süresi dolunca Batı'ya gitmeye hak kazanan ancak Doğu'dan Doğu'ya tayin isteyen Top, Hakkari'ye giderek, bu defa Efeler taburunda destan yazmıştı. Aynı dönemde, Foça JÖH okulundan yakın arkadaşı ve devresi olan Üsteğmen Aytaç Kaya'da, görev yaptığı Hatay'da, Amanosları teröristlere dar ediyordu. Ancak, 17 Mayıs 2012'de, Binbaşı Erhan Dikmen ve Teğmen Ahmet tarım ile birlikte, istihbaratını aldıkları bir sığınağı bulmaya çalışırken, teröristlerin kurduğu pusuda şehit düştü.

Şehit Üsteğmen Aytaç Kaya

O sırada Hakkari'deki Cilo Dağında operasyonda olan Yüzbaşı Mahmut Top, acı haberi telsizinin özel kanalından gelen bilgiyle aldı. İki hafta sonra Muğla'ya tayini çıkan Top, Jandarma Genel Komutanlığına dilekçe vererek, Aytaç Kaya'nın görev yaptığı birliğe giderek, bölüğünün başına geçti. Telsiz kodu olarak ta intikamını almaya geldiği devresinin soyadı olan "Kaya"yı kullanmaya başlayan Mahmut Top, her operasyona çıkarken askerlerine, "Çakalların ömrü, kurtlar ayağa kalkana kadar. Şimdi çakalların ölüm zamanı" diyerek moral vererek çıktı. Her etkisiz hale getirdiği PKK'lı teröristin ardından ise cüzdanından Aytaç Kaya'nın fotoğrafını çıkarıp, "Rahat uyu devrem, aslanlarınla intikamını alıyoruz" deyip Fatiha okudu.

AMANOSLARI PKK'LI TERÖRİSTLERE DAR ETTİ

Amanosları da teröristlere dar eden Mahmut Top, devresi ve arkadaşı Üsteğmen Aytaç Kaya'nın katilleri olduğunu öğrendiği PKK'lı teröristler "Mahsum Sozdar" kod adlı Sinan Ağgöz, "Siyabent Varto" kod adlı Kudbettin Gündüz, "Sabri Doğan" kod adlı "Mehmet Arif Ateş" "Serfiraz Cudi" kod adlı Firaz Xelil, "Dılgeş Dersim" kod adlı Baran Gülümser, "Delil Antep" kod adlı Murat Bilgiç, "Gabar Feraşin" kod adlı Nazım Işık'ı, bir yıl içinde düzenlediği çeşitli operasyonlarda etkisiz hale getirdi. Bölgede görev yaptığı 4 yılda onlarca teröristi etkisiz hale getiren Mahmut Top, son yılında ise bir milyon lira ödüllü turuncu listede aranan ve PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu olan "Mazlum Polat" kod adlı İskender Doğruer'i, 1 Nisan 2016'da Belen kırsalında etkisiz hale getirdi.

Sırrıberk Arslan
Sabah
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