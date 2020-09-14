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Ayaktaki yolcuya yer bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmaması uyarısı üzerine otobüsçüler yeni bir öneriyle geldi. TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, "Turizm taşıma belgeli otobüsler şehir içi taşımacılık yapabilir. İstanbul'dan başlayabiliriz" dedi
 14 Eylül 2020 09:27
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Ayaktaki yolcuya yer bulundu

Kovid-19'a yakalanan vaka sayısında yaşanan artışların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu taşıma araçlarına yolcu kısıtlaması yapılması yönünde uyarısı üzerine otobüsçüler yeni bir öneri getirdi. Öneri sistemin sağlıklı işlemesi ve vatandaşların da mağdur edilmemesi için hükümetin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ortaya koyuldu.

Buna göre turizm taşımacılığı yapan otobüsler, pandemi döneminde şehir içi taşımacılık yapmak için izin istedi. Sektör oyuncuları, "Turizm taşıma belgeli yaklaşık 50 bin araç atıl durumda bekliyor. İstanbul özelinde ise ayakta yolcu almamak için ilave 6 bin araca ihtiyaç var. Böyle bir alım yapılması ciddi bir maliyet oluşturacak. Onun yerine belirli duraklar ve yoğun olan saatlerde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler taşıma yapabilir" diyor.

RİSKİ AZALTIR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, söz konusu öneriyi, 'Kovid-19 salgın sürecinin toplu ulaşım sistemleri ve ülke ekonomisine etkileri ve çözüm önerileri' başlığıyla Turizm ve Maliye Bakanlıklarına ilettiklerini kaydetti.

Pilot uygulamayı İstanbul'da başlayabileceklerini belirten Yıldırım, "Bu sistemde her araca tıpkı belediye araçlarında olduğu gibi kart okuma sistemi eklenecek. Bu araçlar günün yoğun saatlerinde, belediyenin belirlediği güzergahlarda, transit çalışacak. Bilet ücreti de örneğin tek bilet basılan yerlerde iki bilet, iki biletli yerlerde üç bilet olacak şekilde revize edilecek. Böylece hem halkımız mağdur olmayacak hem atıl durumdaki otobüsler kullanılacak hem de virüs riski en aza indirgenecek" dedi.

Bu sisteme servis araçlarının da dahil edilebileceğini anlatan Yıldırım, "Okullarda sınırlı sınıflar açılacağı için 60 bine yakın servis aracı atıl durumda bekliyor. Servis araçları da minibüs hatlarında kullanılabilir" diye konuştu.

Bu sistemde de yine ücret politikasının daha yüksek olacağını aktaran Yıldırım, "Dileyen vatandaşımız daha az ücret verip minibüse biner dileyen biraz fazla ücret ödeyip bu hatları tercih eder. Ancak vatandaşımıza alternatif araçlar oluşturulmuş oluruz. Hem de vatandaşımızın riski düşürülür" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE UYGULANABİLİR

Araç yoğunluğunun en çok büyükşehir belediyelerinde yaşandığını aktaran Yıldırım, bu sistemin de büyükşehir belediyelerinde pandemi döneminde hayata geçirilebileceğini söyledi. Söz konusu öneriyi bakanlıkların incelediğini ve pozitif karşılandığını anlatan Yıldırım, uygulamanın hayata geçirilmesi için geçici süreli yasal düzenlemenin olması gerektiğini kaydetti.

Betül Alkent
Sabah
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