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Salgın izni infazdan düşecek mi?

Koronavirüs nedeniyle binlerce hükümlü cezaevinden izinli olarak çıkarıldı. Bu geçen süre cezadan düşecek. Peki adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımına hükmedilenlerin evde izinli geçirdikleri süre de infazdan sayılacak mı? Onun da yanıtı "Evet
 14 Eylül 2020 10:06
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Salgın izni infazdan düşecek mi?

Hürriyet'ten Oya Armutçu bu haftaki köşesinde: Hükümlüler ve yakınlarından gelen sorulara ayırdım. En çok sordukları soru şu: Salgının seyri yavaşlamadı ve sürüyor. Cezaevlerinde koronavirüs izinleri bir kez daha uzatılacak mı?

Okurum H.A. bu konudaki beklentiyi ve e-posta kutumu dolduran soruları şöyle özetliyor: "Üçüncü kez izin uzatması yapılacak mı? İnşallah olur. Sabırsızlıkla beklemekteyiz."

ÜÇÜNCÜ KEZ UZATMA MÜMKÜN

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 60 bin hükümlüye 31 Temmuz'dan itibaren iki ay süreyle ikinci kez verilen izin eylül sonunda bitecek. Salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile Adalet Bakanlığı'nca salgın izni üçüncü ve son kez önümüzdeki ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki ay daha uzatılabilecek. Yeni infaz düzenlemesinin geçici maddesiyle getirilen salgın izni 1 Aralık'ta sona erecek.

1 ARALIK'TA DÖNECEKLER

Salgında olağanüstü bir durum yaşanmaması, hükümetin gerekli görüp, farklı ve yeni bir düzenleme yapmaması halinde hükümlüler kalan cezalarını çekmek üzere 1 Aralık'ta cezaevlerine geri dönecekler. Aynı yasa kapsamında salgın izninde geçirilen süreler infazdan düşürülüyor. Cezasının infazını, evde salgın izinde tamamlayan hükümlüler cezaevine bir daha girmeyecekler. Ancak bakiye cezası kalan hükümlüler 1 Aralık'ta geri dönecekler. Bakiye cezalarını koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanan cezaevlerinde çekecekler.
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