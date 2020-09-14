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Sanayi üretimi yıllık yüzde 4 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı
 14 Eylül 2020 10:11
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 4 arttı

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,4 yükseldi.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 artış kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuzda arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin tahmini yüzde 3,9 artış şeklindeydi.
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