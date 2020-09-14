Sağlıkçılar yaşadıklarını anlattı: Cenneti de cehennemi de bu hastalıkta gördüm!
|14 Eylül 2020 10:28
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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, sosyal medya hesabından "Hastalarımızın ve Covid-19 geçiren personelimizin ortak sözü; 'bu kadar ağır atlatacağımızı düşünmüyorduk' solunum sıkıntısı ve eklem ağrıları had safhada oluyor" paylaşımında bulundu.
"SANKİ KAZA GEÇİRDİM, TÜM KEMİKLERİM KIRILDI"
Yapılan paylaşımın altına yorum yapan sağlıkçılar, "Ben hayatımda ne böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım. Cehennemi de cenneti de bu hastalıkla gördüm", "Sanki bir trafik kazası geçirdim, tüm kemiklerim kırıldı.
Hayatımda ilk kez böyle bir eklem ağrısı çektim, tedbir-tedbir-tedbir", "Bugün 7. günüm 1. gün ne ise bugün de o. Hiç düşmeyen ateş, düzensiz eklem ağrıları uykusuz gecelere öksürük ve iştahsızlık eklendi. Üstüne koyarak gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadesinde bulundu.
İlk 3 günümde gözlerimi yerinden çıkacakmış gibi baş ağrısı. 6.günden sonra sırt üstü yatamayacağım şekilde öksürük, ailemle telefonda 3dk konuşturmayan bir öksürük. Hastalığı geçirmeyen şaka zannediyorNuman Bulut (@numanbult) September 13, 2020
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