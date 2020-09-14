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Sağlıkçılar yaşadıklarını anlattı: Cenneti de cehennemi de bu hastalıkta gördüm!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19'a yakalanan ve hastalığı atlatan sağlıkçılar, yaşadıklarını anlattı.
 14 Eylül 2020 10:28
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Sağlıkçılar yaşadıklarını anlattı: Cenneti de cehennemi de bu hastalıkta gördüm!

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, sosyal medya hesabından "Hastalarımızın ve Covid-19 geçiren personelimizin ortak sözü; 'bu kadar ağır atlatacağımızı düşünmüyorduk' solunum sıkıntısı ve eklem ağrıları had safhada oluyor" paylaşımında bulundu.

"SANKİ KAZA GEÇİRDİM, TÜM KEMİKLERİM KIRILDI"

Yapılan paylaşımın altına yorum yapan sağlıkçılar, "Ben hayatımda ne böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım. Cehennemi de cenneti de bu hastalıkla gördüm", "Sanki bir trafik kazası geçirdim, tüm kemiklerim kırıldı.

Hayatımda ilk kez böyle bir eklem ağrısı çektim, tedbir-tedbir-tedbir", "Bugün 7. günüm 1. gün ne ise bugün de o. Hiç düşmeyen ateş, düzensiz eklem ağrıları uykusuz gecelere öksürük ve iştahsızlık eklendi. Üstüne koyarak gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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