Altın kaplamalı baklava'nın dilimi 550 liradan satılıyor!
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı
|14 Eylül 2020 10:37
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Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
Argün Gürol, "İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı" dedi.
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