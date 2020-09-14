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Valilik 'Kürtlere yönelik saldırı' iddialarını yalanladı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Dinar'da 1 kişinin ölümü, 3'ü çocuk 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olayın bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı' başlığı ile servis edilmesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
 14 Eylül 2020 10:50
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Valilik 'Kürtlere yönelik saldırı' iddialarını yalanladı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Dinar'da 1 kişinin ölümü, 3'ü çocuk 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olayın bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı' başlığı ile servis edilmesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dinar'da gün gece yaşanan silahlı kavgada Ömer Arslantürk'ün (40) silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç (28) vuruldu. Ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücuduna 3 mermi isabet eden Tokay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Özsaliç ile darp sonucu yaralanan F. Tokay (15) ve kavgaya karışan Arslantürk ailesi üyelerinden Nurcan Arslatürk (35) ile M. Arslantürk (16) ve E. Arslantürk (14) ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından bazı sosyal medya siteleri ve basın yayın organlarında, olayın Kürt-Türk kavgası gibi lanse edilmesi üzerine Afyonkarahisar Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı' başlığı altında iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada olayın ilk belirlemelerine göre 13.09.2020 günü saat 18.00 sıralarında Dinar ilçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

"Olayın sebebine ilişkin gerekçeler maksatlı olarak çarpıtılıyor"

Olayın toplumsal yanının olmadığının vurgulandığı açıklamanın devamında, "Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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